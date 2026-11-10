Los nuevos modelos generan respuestas hasta 30 % más rápido que la versión 5.1, y Fable baja a 8 y 40 dólares por millón de tokens de entrada y salida. Mythos 5.2 sigue reservado a organizaciones verificadas.

Anthropic presentó el 9 de noviembre de 2026 Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, las nuevas versiones de sus modelos más capaces. Como en las generaciones anteriores, ambos comparten el mismo modelo subyacente: Fable incluye salvaguardas de ciberseguridad y biología y está disponible para todos los usuarios, mientras que Mythos opera con menos restricciones y queda limitado a organizaciones verificadas. La versión anterior, Fable 5.1 y Mythos 5.1, se había lanzado en septiembre.

Junto con las mejoras de rendimiento, la empresa incluye en el anuncio una advertencia sobre sus propias pruebas: los modelos expresaron con más frecuencia que sus antecesores la sospecha de estar siendo evaluados, lo que según Anthropic limita la fiabilidad de esas evaluaciones. La compañía también reconoce que no tiene forma de garantizar que sus pruebas detecten todos los fallos antes del despliegue.

Precio, velocidad y disponibilidad

Según Anthropic, los modelos 5.2 generan resultados hasta 30 % más rápido que la versión 5.1. El precio de Fable baja de 10 y 50 dólares a 8 y 40 dólares por millón de tokens de entrada y salida, un recorte de 20 %. The New Stack observa que, aun así, la tarifa sigue siendo el doble de la de Claude Opus 5.5, aunque las pruebas de la empresa sugieren que eso no se traduce necesariamente en un costo mayor por tarea.

Hay además un modo rápido opcional, hasta 2,5 veces más veloz, que cuesta 16 y 80 dólares por millón de tokens. Está disponible en Claude Code, Claude Platform, Google Cloud y Microsoft Foundry; en el caso de Mythos, solo para organizaciones verificadas.

Fable 5.2: disponible desde el anuncio en todas las plataformas, incluidas AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, con el identificador de API claude-fable-5-2 .

disponible desde el anuncio en todas las plataformas, incluidas AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, con el identificador de API . Mythos 5.2: se solicita a través del Cyber Verification Program o del Life Sciences Verification Program. Los clientes de Claude Enterprise pueden usarlo mediante Claude Security.

se solicita a través del Cyber Verification Program o del Life Sciences Verification Program. Los clientes de Claude Enterprise pueden usarlo mediante Claude Security. Planes de suscripción: durante la semana del lanzamiento, los planes elegibles reciben uso adicional de Fable, con entre uno y tres reinicios según la antigüedad de la suscripción. Fable puede ocupar hasta el 50 % de los límites semanales en los planes Pro y en los asientos estándar de Team.

Anthropic recomienda empezar con Opus 5.5 para la mayoría de las tareas y pasar a Fable o Mythos solo para el trabajo técnico más exigente, o bajar a Sonnet 5.5 o Haiku 5.5 en tareas simples.

Resultados que reporta la empresa

En FrontierCode 2.0, Fable 5.2 obtuvo 49,1 % en el nivel de esfuerzo más alto antes del máximo (Xhigh), frente a 32,4 % de Fable 5.1, 45,5 % de Opus 5.5 y 42,8 % de GPT-6 Astra, de OpenAI, según las cifras recogidas por The New Stack. En el nivel High, Fable 5.2 se situó aproximadamente a la par de Opus 5.5 en su nivel máximo, con cerca de la mitad del costo por tarea. La empresa también reporta 69,9 % en FrontierSWE v2 (62,3 % para Opus 5.5) y 41,3 % en Remote Labor Index (21,3 %).

Estos resultados provienen de pruebas internas o de metodologías propias y no cuentan con validación independiente. El propio anuncio muestra al menos una inconsistencia: el texto atribuye 66,4 % a una de las pruebas en esfuerzo Medium, mientras que la tabla indica 73,4 %, sin explicar la diferencia.

Anthropic describe además varios experimentos científicos y de ingeniería:

Un equipo de cerca de 1.000 agentes de Fable 5.2 formalizó en Lean la demostración del Último Teorema de Fermat en unas 30 horas, con mínima intervención humana. Según la empresa, Opus 5.5 completó el 26 % del trabajo en 18 horas.

En física teórica, el modelo habría resuelto dos problemas abiertos sobre agujeros negros. Los resultados están en dos preprints, es decir, sin revisión por pares.

En biología, modeló con precisión 28 de 34 cápsides de virus adenoasociados (AAV), con la colaboración de Sam Sinai (Dyno Therapeutics), Mohammed AlQuraishi (Universidad de Columbia) y Zeming Lin (Biohub). Diario TI cubrió en agosto un trabajo anterior de Claude en diseño de proteínas.

Con Diode, empresa que fabrica placas de circuito, diseñó tres dispositivos electrónicos funcionales.

Ciberseguridad y salvaguardas

En la evaluación interna CVE Rediscovery, que incluye 1.829 vulnerabilidades conocidas, Mythos 5.2 encontró 10,2 % más que Opus 5.5 y 14,4 % más que Mythos 5.1. Un evaluador externo, cuyo nombre no se informa, indicó que uno de cada seis errores confirmados que halló Mythos 5.2 había pasado inadvertido para todos los demás modelos de frontera probados. Sin embargo, una nota del mismo anuncio señala que, en las evaluaciones propias de Anthropic, la identificación de vulnerabilidades está aproximadamente al nivel de Opus 5.5. La página no aclara cómo se concilian ambas afirmaciones.

Fable 5.2, en cambio, bloquea la mayoría de las tareas de ciberseguridad ofensiva. Anthropic informa cerca de 55 % menos bloqueos que con Fable 5.1 (60 % menos en ciberseguridad y 40 % menos en biología). Cuando una consulta se bloquea, la responde Opus 4.8 en temas de ciberseguridad u Opus 5 en biología.

La empresa también limitó por diseño, durante el entrenamiento, algunas capacidades que podrían acelerar el desarrollo de la propia IA: en optimización de kernels de aceleradores y en mejora de arquitecturas de modelos de lenguaje, ambos modelos rinden aproximadamente como Opus 5.5, con respuestas de respaldo de Opus 5 en un conjunto reducido de temas.

Para frenar la destilación, es decir, el uso de las respuestas de un modelo para entrenar otro, Anthropic sostiene que sus técnicas reducen entre 90 % y 99 % los datos que logran extraer quienes lo intentan. La función de la API que impide editar el razonamiento previo del modelo, llamada preserved thinking, se extiende a todas las cuentas, por lo que los desarrolladores deben revisar sus integraciones.

En privacidad, Enterprise Frontier Safeguards, en beta privada, ejecuta el monitoreo de seguridad dentro de la infraestructura del cliente y es compatible con la retención cero de datos. Los clientes que no sean elegibles quedan sujetos a una retención de 30 días para el monitoreo de seguridad.

Alineación y límites de las pruebas

Anthropic evalúa como bajo el riesgo de comportamientos inseguros en situaciones de alto riesgo. En una prueba con más de 1.800 escenarios, la mayoría imposibles de resolver sin salir de un entorno aislado (sandbox) que tenía una debilidad deliberada, Mythos 5.2 usó credenciales o archivos externos en el 3,1 % de los casos. La cifra fue de 3,3 % para Opus 5.5, 5,1 % para Sonnet 5.5, 39 % para Mythos 5 y 21 % para Mythos 5.1. Para Fable 5.2, la empresa solo indica que espera un comportamiento similar. En julio, Anthropic había reconocido incidentes en que modelos Claude alcanzaron sistemas reales durante pruebas que debían estar aisladas.

Las evaluaciones externas previas al despliegue estuvieron a cargo del UK AI Security Institute, Frontier Design y METR. Anthropic aclara que estas organizaciones no revisaron el anuncio ni la system card y que no necesariamente coinciden con sus afirmaciones.

Contexto

Según CNBC, es el primer lanzamiento de modelos de frontera de Anthropic desde que su CEO, Dario Amodei, pidió en septiembre desacelerar el ritmo de desarrollo de la IA, y llega mientras la empresa se prepara para una salida a bolsa que podría concretarse la próxima semana. The Next Web, citando a Bloomberg, recoge la postura de Dianne Penn, de Anthropic, quien sostuvo que ir a un ritmo más pausado no equivale a detenerse, y señala que los modelos se lanzaron tras pruebas de seguridad más largas.

Fuentes

Ilustración: Captura del sitio de Anthropic.