Es la primera autorización de una constelación de centros de datos espaciales en EE.UU. Queda pendiente el plan de desechos para la mayoría de las órbitas, y los astrónomos rechazan la decisión.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó el 25 de noviembre a SpaceX a poner en órbita hasta un millón de satélites Starmind, diseñados para funcionar como centros de datos de inteligencia artificial. La FCC la describió como la primera autorización en la historia del país para una constelación de centros de datos en el espacio, informó SiliconANGLE. La orden la emitió la Oficina del Espacio de la FCC por delegación, sin votación del pleno de la comisión.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, sostuvo que SpaceX y sus competidores están a la altura del momento al llevar capacidad de cómputo fuera de la Tierra, y afirmó que estas constelaciones usarán energía solar para extender el liderazgo de Estados Unidos en IA. Elon Musk respondió en X que Starmind será un gran activo para el país y el mundo.

Qué autoriza la licencia

Los satélites ocuparán seis capas orbitales entre 500 y 1.002 kilómetros de altura, por debajo de los 2.000 kilómetros que pedía la solicitud original. Se comunicarán sobre todo mediante enlaces láser entre sí y con la red Starlink, y la licencia cubre además un sistema de radio en banda Ka como respaldo para el control desde tierra, según SiliconANGLE.

La autorización tiene condiciones, de acuerdo con el resumen de la orden publicado por Trendblog:

El plan de mitigación de desechos se aceptó solo para los satélites bajo 600 kilómetros. Cuatro de las seis capas están por encima, y SpaceX deberá presentar un plan definitivo antes de desplegarlas.

La FCC postergó, por falta de información, la petición de SpaceX de enviar los satélites retirados a órbitas de disposición alrededor de la Tierra o del Sol, en lugar de que reingresen a la atmósfera dentro de cinco años.

El primer satélite debe estar operativo a más tardar el 25 de noviembre de 2033. SiliconANGLE detalla metas intermedias de 100.000 satélites en 2035 y 500.000 en 2038, y la constelación completa en 2040. Si SpaceX no las cumple, la licencia caduca.

Las objeciones rechazadas

Amazon, a través de su unidad satelital, Viasat y la Sociedad Astronómica Estadounidense pidieron rechazar la solicitud. En marzo, Amazon calificó el proyecto como una ambición elevada más que un plan real. La FCC desestimó las tres peticiones: señaló que ninguna norma limita cuántos satélites puede tener una constelación y que las preocupaciones de los astrónomos por el brillo infrarrojo de los satélites quedan fuera del alcance de una licencia de radio. La sociedad astronómica se declaró consternada por la decisión, según The Next Web.

Olivier Hainaut, del Observatorio Europeo Austral, estimó que el telescopio VLT podría perder hasta 10% de los píxeles de cada imagen si la constelación llega a construirse, y grupos científicos y ambientales pidieron una evaluación ambiental federal que la orden no parece contemplar, recoge Trendblog.

Lo que falta resolver

El permiso no resuelve los problemas técnicos. SpaceX todavía debe abaratar la fabricación y el lanzamiento de los satélites y encontrar cómo enfriar chips en el espacio, señala The Next Web, desafíos que Diario TI ya había analizado al revisar la brecha entre promesa y viabilidad de la infraestructura de IA en órbita.

El primer satélite, AI1, se basa en una versión adaptada al espacio del sistema Vera Rubin NVL72 de NVIDIA, y Musk dijo que podría llegar a órbita en el tercer trimestre de 2027, según SiliconANGLE. El inversionista Jim Chanos cuestionó ese calendario porque el cohete Starship aún no demuestra que puede alcanzar una órbita completa, y el divulgador Adam Becker calificó la idea de fantasía, recoge Trendblog.

SpaceX presentó la solicitud en enero, días antes de fusionarse con xAI, la empresa de IA de Musk, y los centros de datos orbitales fueron parte de su presentación a inversionistas antes de salir a bolsa en junio. Su división SpaceXAI figura además entre los proveedores de cómputo de Anthropic, según el prospecto con el que esa empresa debutó en bolsa la semana pasada.

La competencia

SpaceX no es la única interesada. Blue Origin solicitó en marzo permiso para Project Sunrise, una red de hasta 51.600 satélites de centros de datos, y Starcloud pidió autorización para 88.000. Starcloud además recaudó US$250 millones en agosto con una valoración de US$2.300 millones. Google prepara por su parte una primera prueba orbital de su hardware de IA con Project Suncatcher. La FCC indicó que resolverá cada solicitud por sus procedimientos habituales. Las acciones de SpaceX cerraron con un alza de 1,3% el día del anuncio.

Fuentes

Ilustración generada por IA.