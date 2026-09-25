Project Suncatcher probará hardware de IA de Google en órbita

La misión recogerá datos sobre el funcionamiento de las TPU Trillium en órbita, pero todavía no representa un centro de datos espacial ni demuestra la viabilidad de la arquitectura propuesta por Google.

Google prepara la primera prueba en órbita de los aceleradores de inteligencia artificial que forman parte de Project Suncatcher, una iniciativa de investigación que estudia si el espacio podría albergar infraestructura de aprendizaje automático a gran escala.

Según el anuncio publicado por Google, un satélite prototipo viajará en la misión compartida Transporter-18 de SpaceX. El aparato fue desarrollado en colaboración con Planet y recopilará datos sobre el comportamiento de las Tensor Processing Units, conocidas como TPU, durante el lanzamiento y su posterior operación en órbita.

El ensayo no constituye un centro de datos orbital. Su objetivo inmediato es comprobar si el hardware puede soportar vibraciones, aceleraciones, radiación y variaciones térmicas en un entorno que no puede reproducirse por completo en tierra.

Radiación, lanzamiento y refrigeración

Antes de la misión, los ingenieros sometieron el satélite a pruebas de vibración en tres ejes para simular las cargas de un lanzamiento. Google también examinó sus TPU Trillium mediante un haz de protones en el Crocker Nuclear Laboratory de la Universidad de California en Davis.

El documento técnico del proyecto informa que las unidades probadas resistieron una dosis ionizante superior a la calculada para una misión de cinco años sin fallos permanentes atribuidos a esa exposición. El experimento también detectó que la memoria de alto ancho de banda era uno de los componentes más sensibles. Estos resultados proceden de pruebas de laboratorio y deberán contrastarse con los datos obtenidos en órbita.

Otro problema es la disipación de calor. En el vacío no existe flujo de aire, por lo que el prototipo emplea una combinación de conductos térmicos y radiadores. Google ha probado este sistema en una cámara de vacío térmico, pero su desempeño real forma parte de las incógnitas que deberá resolver la misión.

Una arquitectura todavía experimental

La visión de largo plazo de Project Suncatcher contempla grupos de satélites alimentados por energía solar y conectados mediante enlaces ópticos. El planteamiento publicado por Google Research propone órbitas con exposición casi continua a la luz solar y comunicaciones de alta velocidad entre satélites próximos entre sí.

La compañía sostiene que, en determinadas órbitas, un panel podría generar hasta ocho veces más energía anual que un panel equivalente situado en una latitud media terrestre. Esta cifra es una estimación incluida en el modelo de investigación, no un resultado obtenido por una instalación operativa.

Planet confirmó su participación en el proyecto y señaló que la plataforma guarda relación con el diseño de su futura familia de satélites Owl. La empresa también informó de un contrato para desplegar dos prototipos, con un lanzamiento previsto para 2027.

Lo que aún falta demostrar

Google deberá validar la refrigeración, la fiabilidad prolongada del hardware, las comunicaciones ópticas, el control de formaciones cercanas y la viabilidad económica de los lanzamientos. La siguiente etapa anunciada para 2027 pretende colocar dos satélites en órbita y probar enlaces láser entre ellos.

Hasta disponer de esos resultados, Project Suncatcher debe entenderse como una investigación preliminar. La primera misión permitirá saber si los aceleradores pueden funcionar en el espacio, pero no resolverá por sí sola si una red orbital de cómputo de inteligencia artificial es técnica y económicamente viable.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google