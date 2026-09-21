El temor a China limita las propuestas para desacelerar la inteligencia artificial

Aunque los líderes de Silicon Valley proponen mayores controles para la inteligencia artificial avanzada, el debate regulatorio en Estados Unidos choca con una línea roja ineludible: evitar que China tome la delantera tecnológica y militar.

La posibilidad de moderar el desarrollo de la inteligencia artificial más avanzada tropieza en Estados Unidos con una condición recurrente: ninguna medida debería permitir que China alcance o supere a las empresas estadounidenses. Un reportaje de The Guardian examina cómo esa competencia geopolítica se ha incorporado tanto al discurso gubernamental como a las propuestas de seguridad promovidas por Silicon Valley.

Una ralentización condicionada por China

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió en septiembre moderar el ritmo con el que aumentan las capacidades de los modelos. En su propuesta, planteó incorporar evaluadores externos dentro de los laboratorios, coordinar estándares entre empresas de países democráticos y buscar acuerdos internacionales verificables.

Amodei no propone detener por completo el entrenamiento de modelos. También sostiene que el margen para reducir la velocidad está limitado por la ventaja que Estados Unidos mantiene frente a China. Entre sus recomendaciones figuran restringir la venta de chips avanzados y equipos de fabricación, combatir el contrabando de semiconductores y reforzar la protección de los parámetros internos de los modelos.

La misma lógica aparece en el discurso político estadounidense. El presidente Donald Trump rechazó el 13 de septiembre una desaceleración que pudiera favorecer a China, según el informe oficial de la prensa acreditada. La estrategia federal ya había definido la inteligencia artificial como una competencia por el liderazgo global. El plan de acción de la Casa Blanca, presentado en 2025, fijó como objetivo conservar el predominio estadounidense en esta tecnología.

De la retórica a la política industrial

La competencia con China ha producido medidas concretas. En 2024, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China recomendó al Congreso financiar un programa similar al Proyecto Manhattan para desarrollar inteligencia artificial general. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio también mantiene controles sobre procesadores avanzados y sobre su posible utilización para entrenar modelos destinados a entidades vinculadas con China.

Estas políticas entrelazan dos discusiones que no siempre persiguen el mismo objetivo. Una busca reducir riesgos como los ciberataques, el uso militar autónomo o la pérdida de control sobre sistemas avanzados. La otra pretende impedir que un rival estratégico obtenga una ventaja económica y militar. Cuando ambas se combinan, las medidas de seguridad pasan a depender de que puedan aplicarse de manera verificable a todos los competidores.

La posición pública de China

El Gobierno chino presenta un enfoque diferente en sus documentos públicos. Su Plan de Acción para la Gobernanza Global de la IA pide cooperación internacional, seguridad, control de riesgos y reducción de barreras tecnológicas. En julio de 2026, China también promovió la creación de una organización intergubernamental de cooperación en inteligencia artificial con sede en Shanghái.

Esos compromisos públicos no eliminan la desconfianza entre las dos potencias. La propuesta de Amodei reconoce que un acuerdo global requeriría mecanismos capaces de detectar modelos secretos, proyectos militares o incumplimientos. Sin esa verificación, cada país conserva incentivos para seguir desarrollando capacidades por temor a que el otro obtenga una ventaja decisiva.

Un debate con intereses cruzados

La existencia de intereses comerciales no demuestra que las advertencias de las empresas sean falsas, pero obliga a examinar quién define los riesgos, quién audita los modelos y qué compañías podrían beneficiarse de las nuevas reglas. Una regulación basada en requisitos técnicos costosos también puede proteger al público y, al mismo tiempo, dificultar la entrada de competidores más pequeños.

El debate estadounidense ya no se limita a escoger entre acelerar o regular. Las preguntas decisivas son quién establecerá los límites, cómo se comprobará su cumplimiento y si las reglas incluirán tanto a los sistemas comerciales como a los desarrollos militares. Mientras la competencia con China siga siendo el criterio dominante, cualquier intento de moderar la carrera de la IA estará condicionado por el temor a perderla.

Fuentes

Ilustración creada por IA.