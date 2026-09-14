OpenAI pide reglas federales obligatorias para la seguridad de la IA avanzada

La compañía reclama al Congreso de Estados Unidos requisitos nacionales basados en las capacidades de los modelos, evaluaciones independientes y normas para informar incidentes graves.

OpenAI pidió al Congreso de Estados Unidos que establezca requisitos nacionales obligatorios de seguridad para las empresas que desarrollan los sistemas de inteligencia artificial más capaces. La compañía plantea que las obligaciones se definan según las capacidades y los riesgos de los modelos, en lugar de aplicarse de manera general a toda la industria.

En un documento publicado el 9 de septiembre de 2026, Chris Lehane, responsable de Asuntos Globales de OpenAI, organizó la posición de la empresa en cuatro líneas: regulación federal obligatoria, continuidad de las iniciativas estatales, estándares voluntarios entre laboratorios y coordinación internacional.

OpenAI relaciona la urgencia de estas medidas con el uso creciente de sistemas de IA en tareas de investigación. La empresa aclara que la mejora recursiva plenamente autónoma no ocurre en la actualidad, pero sostiene que la IA ya acelera algunas partes del trabajo utilizado para desarrollar y alinear nuevos modelos.

Una propuesta dirigida a los laboratorios de frontera

El marco defendido por OpenAI contempla pruebas comunes, evaluaciones independientes, protección de los sistemas informáticos, reglas para comunicar incidentes y mecanismos que permitan medir el avance de las capacidades. La compañía sostiene que estos requisitos deberían concentrarse en un grupo reducido de laboratorios con recursos suficientes para desarrollar modelos de frontera, sin trasladar las mismas cargas a empresas emergentes, pequeños desarrolladores o investigadores.

La publicación no identifica un proyecto federal concreto ni representa una norma vigente. Se trata de una posición de política pública con la que OpenAI busca orientar una futura legislación. La empresa también propone estándares voluntarios para vigilar el comportamiento de los modelos e informar incidentes graves, aunque señala que estos acuerdos deberían complementar y no sustituir la supervisión gubernamental.

El estado de las medidas de California

OpenAI anunció su respaldo a cuatro iniciativas de California y las describió como proyectos enviados al gobernador. Los registros oficiales consultados el 10 de septiembre de 2026 muestran que dos de ellas fueron promulgadas el día anterior.

La SB 813 encarga a la Agencia de Operaciones Gubernamentales la creación de criterios para designar organizaciones independientes capaces de evaluar riesgos de sistemas de IA. La ley no obliga por sí misma a los desarrolladores a contratar estas auditorías.

La AB 1405 ordena establecer antes de 2029 un registro de auditores de IA e incorpora requisitos de independencia, objetividad, conservación de documentación y comunicación de resultados. A partir del 1 de enero de 2029, las auditorías cubiertas por la norma deberán ser realizadas por personas o entidades registradas.

Las otras dos medidas seguían ante el gobernador de California al cierre de esta revisión. La SB 1119 establece evaluaciones de riesgo y auditorías independientes de seguridad infantil para operadores de chatbots de compañía. La AB 1864 exige controles a fabricantes y proveedores de síntesis genética para reducir el acceso a secuencias potencialmente peligrosas.

Un debate todavía abierto

OpenAI también defiende la compatibilidad entre los futuros marcos internacionales, la preservación del control humano y la definición de condiciones que justifiquen ralentizar o detener el desarrollo de sistemas que no puedan protegerse adecuadamente.

El alcance real de la propuesta dependerá de decisiones que aún corresponden al Congreso y a los organismos reguladores, como los umbrales de capacidad, la autoridad de los evaluadores independientes y las obligaciones de transparencia. Mientras no exista un texto legislativo federal, el planteamiento de OpenAI debe entenderse como una declaración corporativa sobre el modelo regulatorio que la empresa está dispuesta a respaldar.

Fuentes

Ilustración creada por IA.