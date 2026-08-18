Endeavor y AWS abren convocatoria para proyectos universitarios de inteligencia artificial en Argentina

Endeavor Argentina y Amazon Web Services (AWS) anunciaron el lanzamiento de AI Founders Lab, un programa dirigido a estudiantes universitarios que desarrollan proyectos basados en inteligencia artificial, cuya convocatoria estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Según informaron las organizaciones a través de un comunicado, la iniciativa busca asistir a estudiantes de grado y posgrado en la validación comercial y resolución de desafíos técnicos de sus proyectos.

De acuerdo con las bases del programa, los equipos seleccionados recibirán jornadas de capacitación intensiva impartidas por arquitectos de soluciones de AWS y mentores de la red de Endeavor. Al finalizar el proceso, los participantes deberán presentar sus desarrollos en un Demo Day ante un jurado de representantes del sector.

La empresa tecnológica informó que el equipo ganador obtendrá 100.000 dólares en créditos del programa AWS Activate. Adicionalmente, accederá a la red de inversores y emprendedores vinculada a Endeavor.

Para postularse, los interesados deben ser mayores de 18 años, cursar estudios en universidades públicas o privadas, residir en Argentina y presentar una iniciativa donde la inteligencia artificial funcione como una parte fundamental del producto o servicio ofrecido.

El programa cuenta con la participación de instituciones académicas como el Instituto Balseiro, la Universidad de San Andrés (UDESA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La convocatoria también es respaldada por fondos de inversión como Draper Cygnus y Newtopia, junto a la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

Ilustración: captura del sitio