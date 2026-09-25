Meta prepara herramientas de IA para crear juegos desde el móvil y la web

Meta abrió una lista de espera para acceder a estas herramientas, todavía en pruebas y sin fecha de lanzamiento general.

Meta abrió una lista de espera para Horizon Create y Horizon Studio, dos herramientas con las que busca simplificar la creación de videojuegos mediante inteligencia artificial. Según el anuncio publicado después de Meta Connect 2026, los usuarios podrán describir un proyecto mediante instrucciones de texto y modificar elementos como personajes, escenarios, dificultad, progresión y funciones multijugador.

Horizon Create será una aplicación independiente para teléfonos móviles. Permitirá comenzar con una descripción o una plantilla, probar el resultado generado y solicitar cambios desde la misma aplicación. Horizon Studio funcionará desde un navegador y añadirá controles visuales para organizar escenas, sustituir recursos, ajustar parámetros de los scripts y modificar la distribución espacial.

Un proyecto compartido entre el móvil y la web

Meta afirma que las dos herramientas utilizarán una infraestructura común. Esto permitirá trasladar un proyecto entre el teléfono y el navegador, incluidos sus recursos, sistemas y registro de iteraciones, sin tener que reconstruirlo al cambiar de entorno.

Los juegos publicados serán elegibles para aparecer de forma nativa en Facebook, Instagram y Horizon. Esta condición no garantiza visibilidad: la propia compañía señala que sus sistemas de recomendación favorecerán los títulos que considere estables, atractivos y capaces de retener jugadores.

Una demostración reseñada por Android Central mostró un prototipo de Horizon Create con un catálogo de juegos ejecutables desde el teléfono y opciones para modificar contenidos generados. La prueba se realizó en el entorno controlado de Meta Connect y no equivale a una evaluación de un producto disponible para el público general.

Acceso limitado y condiciones pendientes

Horizon Create y Horizon Studio permanecen en pruebas con una comunidad de creadores. Meta no ha comunicado una fecha concreta para su lanzamiento general y, por ahora, los interesados deben inscribirse para solicitar acceso anticipado.

La compañía también menciona futuras oportunidades mediante compras dentro de los juegos y el Meta Horizon Creator Fund, aunque reconoce que ofrecerá los detalles de monetización más adelante. Tampoco ha explicado cómo se repartirán los ingresos ni qué requisitos deberán cumplir los proyectos.

Meta sostiene que los contenidos generados pasarán por sus sistemas de seguridad, que los juegos serán revisados antes de su distribución y que recibirán una clasificación automática por edades. Estas protecciones forman parte de la descripción corporativa del servicio y todavía no pueden evaluarse a escala general.

La evolución de una iniciativa anterior

Horizon Studio no parte desde cero. Meta ya lo había presentado en Meta Connect 2025 como un editor vinculado a Horizon Engine, con herramientas para generar recursos gráficos, audio y código mediante texto. El anuncio de 2026 amplía ese planteamiento con Horizon Create, una experiencia centrada en el móvil, y con una ruta de distribución integrada en las principales plataformas sociales de la empresa.

El atractivo de la propuesta dependerá de la calidad real de los juegos generados, del control que conserven los creadores y de las reglas que Meta aplique a su descubrimiento y monetización. Son aspectos que solo podrán analizarse cuando las herramientas amplíen su disponibilidad.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Meta