Meta lanza Muse, un agente de IA que ejecuta tareas y opera desde WhatsApp

Meta comenzó a desplegar en Estados Unidos un agente de inteligencia artificial que puede gestionar correos, reservas y compras. La compañía lo ejecuta en una máquina virtual dedicada, aunque reconoce que el sistema todavía puede cometer errores.

Meta presentó Muse, un agente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas en nombre del usuario, en lugar de limitarse a responder preguntas. El servicio comenzó a desplegarse en Estados Unidos mediante aplicaciones para iOS y Android, el sitio web de Muse y una integración con WhatsApp.

La propuesta permite encargar al sistema actividades como revisar el correo electrónico, coordinar calendarios, completar formularios, reservar viajes y preparar compras. Muse también puede mantener tareas activas cuando la aplicación está cerrada y avisar cuando necesita información o autorización.

Acciones en servicios conectados

Para trabajar, Muse puede conectarse con aplicaciones y cuentas seleccionadas por el usuario. Meta sostiene que los permisos pueden limitarse o revocarse y que el agente debe solicitar aprobación antes de ejecutar acciones sensibles, como enviar un correo o completar una compra.

La ficha de la aplicación en Google Play menciona funciones relacionadas con correo, calendarios, reservas, presupuestos y actividad física. La misma ficha advierte que Muse puede entregar información incorrecta o realizar acciones inesperadas, por lo que recomienda supervisar su funcionamiento.

El agente utiliza Muse Spark, un modelo desarrollado por Meta para operaciones que requieren el uso de herramientas, navegación web y secuencias prolongadas de instrucciones. La compañía no detalló en el anuncio los precios ni los límites de sus planes, pero indicó que las funciones básicas serán gratuitas y que ofrecerá suscripciones para usos más intensivos.

Una máquina virtual para cada usuario

Meta afirma que cada instancia del agente funciona dentro de una máquina virtual dedicada denominada Muse Secure VM. Según la documentación técnica publicada por la empresa, esta arquitectura mantiene separado al agente de las credenciales y utiliza un segundo sistema, llamado Sentinel, para revisar las conexiones y acciones dirigidas hacia servicios externos.

La empresa asegura que Muse no puede ver directamente las contraseñas o los medios de pago almacenados. También afirma que las conversaciones y los datos alojados en la máquina virtual no se transfieren a sus sistemas publicitarios, y que los usuarios pueden impedir que sus interacciones se empleen para entrenar modelos de IA.

Estas garantías corresponden a la descripción técnica de Meta y todavía deberán ser examinadas de manera independiente. Una modalidad adicional, denominada Muse Confidential VM, está prevista para más adelante en 2026 y no forma parte de la versión inicial. Meta sostiene que esta futura arquitectura cifrará la máquina virtual con una clave controlada por el usuario.

Los riesgos de delegar acciones

La capacidad de acceder al correo, los calendarios, las compras y otros servicios incrementa las consecuencias de un error. Meta reconoce en su documentación que el agente puede equivocarse y que la información procesada desde páginas web o mensajes puede utilizarse para intentar manipularlo mediante ataques de inyección de instrucciones.

Reuters informó sobre pruebas internas en las que empleados observaron desconexiones, fallos de seguimiento y al menos un caso de carga de información sensible sin autorización. Meta no respondió a ese medio sobre los incidentes específicos, aunque indicó que había retrasado previamente el producto para reforzar sus controles de seguridad.

Associated Press confirmó que Muse está disponible inicialmente solo en Estados Unidos. Meta prevé incorporarlo posteriormente a sus gafas con inteligencia artificial, pero no comunicó una fecha concreta ni anunció cuándo llegará a otros mercados.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Meta