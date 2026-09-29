Anthropic lanza Claude Sonnet 5.5 y mantiene las tarifas de Sonnet 5

La compañía anuncia mejoras de velocidad y un menor costo por tarea en sus pruebas. Las integraciones mediante API pueden requerir ajustes según el modelo y la configuración de origen.

Anthropic presentó Claude Sonnet 5.5, orientado a programación y tareas profesionales delimitadas. En su anuncio oficial, la empresa afirma que genera respuestas más de un 30 % más rápido que Sonnet 5 y que, en sus pruebas, reduce hasta un 30 % el costo por tarea.

El ahorro anunciado procede de utilizar menos tokens para realizar el trabajo, no de una rebaja de las tarifas. Son resultados comunicados por el fabricante y no garantizan la misma mejora en todas las aplicaciones. La velocidad de generación tampoco equivale directamente al tiempo total necesario para completar una tarea con herramientas externas.

Precios y disponibilidad

La tabla oficial de Anthropic mantiene las tarifas base de Sonnet 5: 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida. Los tokens son las unidades en que el modelo procesa el contenido.

La lectura de contenido almacenado en caché cuesta 0,20 dólares por millón de tokens. Esa tarifa corresponde a recuperar contenido ya almacenado; escribirlo en caché tiene un precio diferente. El uso de determinadas herramientas y las condiciones de despliegue también pueden añadir cargos.

Google Cloud confirma la disponibilidad general de Sonnet 5.5 desde el 28 de septiembre de 2026. Su ficha técnica establece máximos de un millón de tokens de entrada y 128.000 tokens de salida, con soporte para texto, imágenes y documentos PDF como entradas, y texto como salida.

La migración depende de la integración

El identificador del modelo es claude-sonnet-5-5 . La guía de migración de Anthropic detalla ajustes para Messages API. En Claude Managed Agents, indica que basta con actualizar el nombre del modelo.

Sonnet 5.5 utiliza razonamiento adaptativo por defecto, como ya hacía Sonnet 5. El cambio afecta a quienes empleaban thinking: {"type": "disabled"} : esa configuración devuelve un error. La alternativa between_tools evita el razonamiento inicial, pero conserva actualizaciones entre llamadas a herramientas.

También deja de admitir la selección forzada de herramientas mediante tool_choice con valores any o tool . La alternativa automática permite que el modelo responda sin invocar una herramienta, por lo que no es un reemplazo equivalente.

Otros ajustes, como retirar parámetros de muestreo no predeterminados, corresponden a migraciones desde Sonnet 4.6 o versiones anteriores. La guía recomienda volver a evaluar los niveles de esfuerzo y los costos con las tareas de cada aplicación.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic