Chile ocupa el sexto lugar a nivel global en el Índice de Preparación en IA para Outsourcing 2026

Chile alcanzó el sexto puesto a nivel mundial y el segundo en América Latina en el Índice Global de Preparación en IA para Outsourcing 2026, destacando por una adopción empresarial que supera los niveles de alfabetización de su fuerza laboral.

De acuerdo con el informe publicado por la firma Ataraxis, que evalúa a 25 destinos globales de externalización de servicios, Chile obtuvo una puntuación general de 68,0 sobre 100. A nivel regional, el país se posiciona por debajo de Brasil (76,1) y supera a Argentina (62,6).

El estudio revela un patrón inusual en el mercado chileno. Según los datos recopilados, la adopción empresarial de Inteligencia Artificial registró 74 puntos, ubicando al país en el quinto lugar global en este subíndice. En contraste, la alfabetización en IA de la fuerza laboral obtuvo 52 puntos, posicionando a Chile en el puesto 17.

Esta diferencia de 22 puntos indica que las compañías están implementando herramientas de IA a un ritmo mayor que el de la capacitación de sus empleados. Ataraxis señala que, en la mayoría de los mercados analizados, la tendencia es inversa, con la fuerza laboral adelantándose al sector corporativo en el dominio de estas tecnologías.

George Atuahene, vocero de la firma, indicó mediante el comunicado que este escenario convierte al sistema educativo nacional en un factor clave a observar. El informe asigna a Chile 70 puntos en el apartado de desarrollo educativo en IA, lo que posiciona al país en el quinto lugar global y representa la vía principal para reducir la brecha de habilidades en los próximos años, sostiene el documento.

En cuanto a la penetración tecnológica general, el índice otorga a Chile 78 puntos en adopción de IA por parte de la población, situándolo en el nivel superior de preparación junto a mercados como India, Malasia y Sudáfrica.

Fuente: Ataraxis

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