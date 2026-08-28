Google conecta ebooks de Play Books con Gemini Notebook

Google presentó Expert Intelligence, una función que permite incorporar determinados libros electrónicos comprados en Google Play Books como fuentes de consulta y generación de contenidos en Gemini Notebook.

Google presentó Expert Intelligence, una iniciativa que permite incorporar determinados libros electrónicos adquiridos en Google Play Books como fuentes dentro de Gemini Notebook. La compañía cifra el catálogo inicial en más de 100.000 títulos de editoriales como Bloomsbury, De Gruyter Brill, Johns Hopkins University Press, Macmillan, O’Reilly Media y Penguin Random House.

La integración permite consultar un libro junto con documentos y otras fuentes reunidas por el usuario. Gemini Notebook puede responder preguntas sobre el contenido, localizar información y producir materiales derivados, entre ellos cuestionarios, infografías y resúmenes de audio. Google sostiene que las respuestas se fundamentan en las fuentes incorporadas y muestran citas para facilitar su comprobación.

Cómo se incorporan los libros

El usuario debe acceder a Gemini Notebook con la misma cuenta empleada para obtener el libro en Google Play Books. Desde el panel de fuentes puede seleccionar Play Books y añadir los títulos habilitados. La documentación de Google Play indica que los libros elegibles también muestran una opción para utilizarlos con Gemini Notebook en su página de información.

No todos los ebooks disponibles en la tienda son compatibles. La habilitación depende de la editorial, el idioma y el formato del archivo. Tampoco pueden emplearse mediante esta integración los libros que el propio usuario haya cargado en su biblioteca de Play Books. Según el centro de ayuda de Gemini Notebook, por ahora estos libros se incorporan únicamente como fuentes de texto.

Google también estableció controles para los cuadernos compartidos. Si otro participante no posee el libro utilizado como fuente, deberá adquirir su propia copia para interactuar con su contenido. De lo contrario, esa fuente no estará disponible para dicho colaborador.

Un lanzamiento limitado inicialmente al inglés

La documentación disponible solo menciona determinados ebooks en inglés, por lo que no confirma soporte inicial para libros en español. Los usuarios pueden comprobar la compatibilidad mediante la insignia de herramientas que aparece en los títulos habilitados dentro de Google Play Books.

El lanzamiento incluye además cuadernos destacados elaborados con la colaboración de más de 15 autores, entre ellos Steven Pinker, Michael Pollan y Jennifer Wallace. Estos espacios combinan los libros con fuentes adicionales seleccionadas para ampliar la consulta sobre la obra del autor.

Controles sobre el contenido editorial

La obligación de obtener el libro antes de utilizarlo es el principal control comercial y de acceso de la propuesta. Publishers Weekly informó que representantes de Penguin Random House, Bloomsbury US y Authors Guild valoraron favorablemente este requisito y los mecanismos de atribución.

El anuncio no detalla los términos económicos de los acuerdos con editoriales y autores. Google anticipó que Expert Intelligence podría incorporar en el futuro suscripciones de terceros, informes empresariales y libros de texto, además de extenderse a la aplicación Gemini y al modo de IA del buscador. La empresa no comunicó fechas concretas para esas ampliaciones.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google