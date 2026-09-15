Con tecnología de Siemens, UBTECH inaugura una fábrica capaz de producir un robot cada 10 minutos

En un claro ejemplo de automatización avanzada, la nueva planta de UBTECH en Liuzhou emplea robots que fabrican otros robots.

UBTECH Robotics puso en marcha el 12 de septiembre de 2026 una fábrica de robots industriales en Liuzhou, en la región china de Guangxi. La apertura fue recogida por Interesting Engineering y confirmada por información institucional de Liuzhou.

La instalación ocupa unos 14.000 metros cuadrados y está destinada principalmente a fabricar robots de las series Walker S y Cruzr. De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, su capacidad anual planificada supera las 10.000 unidades.

Una cadencia de diseño, no una producción comprobada

La línea fue diseñada con una cadencia nominal de una unidad cada diez minutos. Esta cifra describe el ritmo previsto para el proceso industrial, pero no demuestra que la fábrica ya produzca de manera continua a esa velocidad. Las fuentes consultadas tampoco aportan todavía cifras de unidades terminadas o enviadas desde la nueva planta.

La distinción es relevante porque la capacidad instalada no equivale necesariamente a producción efectiva. El volumen final dependerá de los pedidos, la disponibilidad de componentes, los periodos de operación de la línea y la demanda de clientes industriales.

Robots y software para coordinar la fábrica

UBTECH sostiene que algunos de sus propios robots participan en tareas como despaletización, carga y movimiento de materiales. La planta también incorpora brazos colaborativos, vehículos guiados automáticamente y equipos logísticos sin conductor. Estas tecnologías permiten producir distintos modelos en una misma línea y reducir cambios físicos cuando se modifica la configuración de fabricación.

El proyecto fue desarrollado con Siemens Digital Industries Software. Según la descripción técnica publicada, la plataforma Plant Simulation se utilizó para representar digitalmente las estaciones de trabajo, almacenes, pasillos y recorridos de los vehículos autónomos. El sistema Yanshee MOM, desarrollado por ambas compañías, coordina funciones como planificación, distribución de materiales, control de calidad y trazabilidad.

El reto pasa de la fábrica al mercado

Los resultados semestrales presentados por UBTECH ante la Bolsa de Hong Kong ofrecen una referencia para dimensionar el proyecto. La empresa declaró ventas de 921 unidades de robots humanoides de tamaño completo durante los primeros seis meses de 2026. Esa actividad generó ingresos por 590,3 millones de yuanes (USD 88 millones), aunque el grupo cerró el periodo con una pérdida de 338,8 millones de yuanes (USD 51 millones).

La nueva fábrica amplía considerablemente la capacidad disponible frente al volumen comercial comunicado hasta junio. Su relevancia dependerá ahora de cuánto de esa capacidad consiga utilizar UBTECH y de si la producción a mayor escala permite reducir costos sin comprometer la fiabilidad de los robots.

Fuentes

Ilustraciones: fotogramas de presentación de UBTECH