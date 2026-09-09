Google DeepMind lanza AlphaGenome Atlas para explorar 9.000 millones de variantes de ADN

El recurso precalcula los posibles efectos moleculares de 9.000 millones de cambios de una sola letra en el genoma humano. Sus resultados están destinados a la investigación y no sustituyen la validación experimental ni el diagnóstico clínico.

Google DeepMind presentó AlphaGenome Atlas, una plataforma que reúne predicciones sobre los efectos moleculares de aproximadamente 9.000 millones de variantes de un solo nucleótido, es decir, los cambios posibles de una letra en la secuencia del genoma humano.

Según la presentación técnica de Google DeepMind, las predicciones fueron calculadas previamente mediante AlphaGenome y forman un conjunto de datos de 1 petabyte. El objetivo es evitar que los investigadores tengan que procesar cada variante por separado antes de comenzar un análisis.

El atlas no es una colección de mediciones clínicas ni de resultados experimentales para cada mutación. Se trata de estimaciones computacionales sobre la manera en que una variante podría influir en procesos como la expresión de genes, el empalme del ARN, la accesibilidad de la cromatina y la unión de factores de transcripción.

Una capa de consulta sobre AlphaGenome

La base científica del recurso es AlphaGenome, un modelo descrito en un artículo publicado en Nature el 28 de enero de 2026. El sistema analiza secuencias de hasta un millón de pares de bases y genera predicciones sobre miles de señales funcionales en células y tejidos humanos y de ratón.

En las evaluaciones incluidas en el artículo, AlphaGenome igualó o superó a los modelos externos comparados en 25 de 26 tareas relacionadas con la predicción de efectos de variantes. Estos resultados corresponden a pruebas de referencia y no implican que todas las predicciones individuales sean correctas o tengan utilidad clínica inmediata.

AlphaGenome Atlas incorpora la puntuación AlphaGenome Variant Impact, AVI, que resume en un número el impacto molecular previsto para cada variante. La puntuación abarca regiones que codifican proteínas y regiones no codificantes, que participan en la regulación de la actividad genética.

El sistema también muestra qué características biológicas contribuyen a cada puntuación. Esto permite examinar si una variante fue destacada, por ejemplo, por un posible efecto sobre el empalme del ARN, la expresión de un gen o la accesibilidad de una región del ADN.

Acceso para la investigación

Google ofrece el atlas mediante un portal web y a través de la interfaz de programación de AlphaGenome. El repositorio oficial contiene el cliente, ejemplos y documentación para consultar el modelo y los datos precalculados.

El acceso a la interfaz se ofrece sin coste para usos no comerciales, sujeto a las condiciones de Google DeepMind. La compañía también contempla acceso comercial mediante Google Cloud.

DeepMind informó de aplicaciones iniciales en la priorización de variantes para investigaciones sobre enfermedades poco frecuentes y en el análisis de asociaciones genéticas dentro de datos poblacionales. Estos casos sirven como ejemplos de investigación y requieren comprobación mediante datos independientes y experimentos de laboratorio.

Predicciones con límites reconocidos

Los propios autores señalan varias limitaciones. AlphaGenome todavía encuentra dificultades para representar algunos elementos reguladores situados a grandes distancias y para reproducir efectos específicos de determinados tejidos, tipos celulares o condiciones biológicas.

El modelo tampoco predice directamente la aparición de una enfermedad o de un rasgo complejo. Esos resultados dependen de procesos biológicos, ambientales y clínicos que van más allá de la relación entre una secuencia de ADN y sus efectos moleculares inmediatos.

Google DeepMind advierte que AlphaGenome Atlas no ha sido validado ni aprobado para usos clínicos. Por tanto, su función actual es ayudar a formular y priorizar hipótesis de investigación, no reemplazar pruebas genéticas, evaluaciones médicas o validaciones experimentales.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google