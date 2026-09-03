Google lanza Gemini 3.8 Flash y su versión restringida Cyber para expertos en seguridad

Google ha presentado Gemini 3.8 Flash, un modelo de inteligencia artificial optimizado para programación y tareas empresariales complejas.

Google presentó el 2 de septiembre de 2026 dos nuevos modelos de inteligencia artificial: Gemini 3.8 Flash, dirigido a tareas generales de programación y automatización, y Gemini 3.8 Flash Cyber, especializado en la búsqueda y corrección de vulnerabilidades. De acuerdo con el anuncio de la compañía, ambos comparten una base tecnológica, pero tendrán condiciones de acceso diferentes.

Disponibilidad general para desarrolladores

Gemini 3.8 Flash se encuentra disponible con el identificador gemini-3.8-flash y está considerado apto para entornos de producción. La documentación técnica indica que admite texto, imágenes, video, audio y archivos PDF como entradas, aunque genera únicamente texto. Su límite de entrada es de 1.048.576 tokens y el máximo de salida alcanza 65.536 tokens.

El modelo incorpora niveles de razonamiento bajo, medio y alto, con los que los desarrolladores pueden ajustar el equilibrio entre capacidad, latencia y consumo. Google advierte que las tareas complejas pueden demandar más tokens porque el sistema ejecuta pasos adicionales y recurre de manera iterativa a herramientas.

La ficha publicada por Google DeepMind señala que el modelo está orientado a ingeniería de software, agentes y flujos de conocimiento complejos. El documento también reconoce limitaciones propias de los modelos fundacionales, entre ellas posibles alucinaciones, demoras ocasionales y tiempos de espera agotados.

Precio promocional hasta finales de 2026

La tabla oficial de precios establece una tarifa introductoria de 0,75 dólares por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida. Esta tarifa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027, los valores anunciados subirán a 1,50 y 7,50 dólares, respectivamente.

Además de la API de Gemini y Google AI Studio, Google informó que Gemini 3.8 Flash estará disponible en su plataforma empresarial de agentes. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra también podrán utilizarlo en la aplicación Gemini, el modo de IA del buscador y Gemini para Google Sheets.

Una edición Cyber de acceso controlado

Gemini 3.8 Flash Cyber no tendrá la misma distribución abierta. Google ofrecerá acceso prioritario mediante el programa Fairwind, destinado a gobiernos, socios de ciberseguridad, operadores de infraestructura crítica y responsables del mantenimiento de software que superen el proceso de selección de la compañía.

Según las evaluaciones divulgadas por Google, la variante Cyber está preparada para descubrir vulnerabilidades y generar parches. La empresa le atribuye un resultado pass@1 de 47,2 por ciento en CWE-Bench y una tasa superior al 70 por ciento en una prueba interna con código escrito en 20 lenguajes. Estas cifras deben interpretarse como resultados comunicados por el proveedor, ya que el anuncio no aporta una reproducción independiente de todas las pruebas.

Google combinará el modelo con CodeMender para buscar, verificar y corregir fallos dentro de los entornos de las organizaciones participantes. La compañía explica que Flash Cyber aplica controles más permisivos para tareas defensivas de ciberseguridad y que esta diferencia frente al modelo general es la razón para limitar su distribución.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google