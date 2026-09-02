Edición de imágenes con IA integrada: Google lanza Pics para Workspace

Los usuarios de Docs, Slides y Drive podrán aprovechar los nuevos modelos generativos para crear imágenes, traducir textos en gráficos y realizar ediciones complejas sin salir de su entorno de trabajo.

Google comenzó el 1 de septiembre el despliegue de Google Pics, una aplicación para generar y editar imágenes con inteligencia artificial dentro del entorno de Workspace. La herramienta puede utilizarse como producto independiente y también desde aplicaciones de productividad de la compañía.

Según el anuncio de Google, el acceso se habilitará de manera gradual durante las próximas semanas. La integración comenzó en Google Docs y Slides, mientras que la edición directa de imágenes almacenadas en Drive se incorporará posteriormente.

Generación y edición mediante instrucciones

Google Pics permite crear imágenes a partir de instrucciones escritas o importar archivos desde una computadora, Google Drive y Google Photos. Su sistema de edición puede identificar objetos individuales para moverlos, transformarlos o sustituirlos sin modificar necesariamente el resto de la composición.

La herramienta también puede editar, reformatear y traducir textos incluidos dentro de una imagen. De acuerdo con la descripción publicada por Google Workspace, ofrece controles para recortar imágenes, cambiar su formato y ampliar su resolución a 2K o 4K. Además, genera varias alternativas para una misma instrucción y permite revertir cambios.

Colaboración e integración con Workspace

Al igual que otras aplicaciones de Workspace, Pics admite documentos compartidos y edición entre varios participantes. Los proyectos pueden guardarse en Drive, abrirse mediante enlaces y utilizarse desde presentaciones o documentos sin tener que exportar previamente la imagen.

El despliegue incluye los planes Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus. También está previsto para suscriptores individuales de Google AI Pro y Ultra, así como para Google AI Pro for Education. La disponibilidad puede variar mientras avanza la activación gradual.

Tecnología de generación de imágenes

Google señala que Pics utiliza modelos de la familia Nano Banana. Estos forman parte de Gemini Image, la línea de Google DeepMind destinada a la generación y edición visual mediante instrucciones en lenguaje natural.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google