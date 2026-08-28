Google incorpora reservas de hotel y alertas de vuelos en AI Mode

Google amplió las funciones de viaje de AI Mode con seguimiento de precios de vuelos, consulta de tarifas en puntos o millas y un sistema de reservas de hotel que comienza a desplegarse en Estados Unidos.

Google amplió las herramientas de viaje integradas en AI Mode, la experiencia de inteligencia artificial de su buscador. Las novedades permiten configurar alertas de precios de vuelos, consultar el coste de pasajes y hoteles en puntos o millas y, en determinados casos, completar una reserva de alojamiento desde el entorno de Google.

De acuerdo con el anuncio oficial, el usuario puede describir el destino, las fechas y otras preferencias mediante una conversación. AI Mode presenta opciones disponibles y permite solicitar el seguimiento de los precios encontrados.

Alertas de vuelos y programas de recompensas

El seguimiento de vuelos traslada a AI Mode una función que Google Flights ya ofrecía. Una vez activada la alerta, Google enviará un correo electrónico cuando detecte cambios en los precios correspondientes al itinerario indicado. La compra del pasaje se completa en el sitio de la aerolínea o en la plataforma de reservas elegida.

Google afirma que esta función está disponible en más de 180 países y territorios compatibles con AI Mode, aunque excluye los países y territorios del Espacio Económico Europeo.

La segunda incorporación permite consultar cuántos puntos o millas exige un vuelo o una estancia. El soporte inicial incluye programas de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels, Hilton y Wyndham. Google prevé añadir posteriormente programas de Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines y Lufthansa Group.

Los datos presentados proceden de los socios integrados y la operación final se realiza en el sitio correspondiente. Por tanto, la disponibilidad y el valor de las recompensas pueden variar según el proveedor y el momento de la consulta.

Reservas de hotel dentro de Google

La reserva de hoteles comienza a desplegarse en inglés en Estados Unidos. El usuario puede pedir opciones según el destino, las fechas y sus preferencias, revisar reseñas y condiciones, seleccionar una habitación y pagar mediante Google Pay.

Entre los socios anunciados se encuentran Booking.com, Choice Hotels, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com y Wyndham Hotels & Resorts. Google precisa que el hotel o la plataforma de reservas seguirá siendo el comercio responsable de la transacción y deberá atender las solicitudes de servicio al cliente.

Disponibilidad gradual y necesidad de verificación

Las funciones no tienen el mismo alcance geográfico. Mientras la consulta de puntos y millas se ofrece en las ubicaciones compatibles con AI Mode, la reserva de hoteles inicia su despliegue únicamente en Estados Unidos y en inglés.

La propia documentación de ayuda de Google advierte que las respuestas de AI Mode pueden contener errores y recomienda contrastar la información importante. Antes de pagar, conviene verificar directamente con el proveedor el precio final, la política de cancelación, los impuestos, el equipaje incluido y las condiciones de uso de puntos o millas.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google