Noruega reclama límites de tiempo y controles de edad para los menores en Meta

El Gobierno noruego solicitó a Meta aplicar en el país los controles para menores de 18 años acordados en Estados Unidos, entre ellos límites diarios de uso, bloqueos nocturnos y restricciones a las notificaciones.

El Gobierno de Noruega pidió a Meta que extienda a los usuarios jóvenes del país las protecciones acordadas por la empresa con fiscales generales de Estados Unidos. La solicitud, recogida por NRK, afecta a los menores de 18 años que utilizan Facebook e Instagram.

La ministra de Infancia y Familias, Lene Vågslid, formalizó la petición mediante una carta dirigida a Meta el 10 de septiembre de 2026. El comunicado del Ejecutivo plantea que la compañía adopte en Noruega medidas equivalentes a las aplicables en las jurisdicciones estadounidenses.

El acuerdo estadounidense contempla un límite diario combinado de dos horas para Facebook e Instagram, controles de acceso durante la noche, menos notificaciones en horario escolar, mecanismos reforzados para comprobar la edad y nuevas herramientas de supervisión parental. También incluye la posibilidad de utilizar una cronología no personalizada, según la Fiscalía General de California.

Una petición a Meta y un proyecto legal separado

La solicitud del Gobierno noruego no equivale, por ahora, a una orden vinculante para implantar en el país las condiciones del acuerdo estadounidense. La carta expresa una expectativa política y pide soluciones eficaces de verificación de edad que preserven la privacidad.

En paralelo, Noruega prepara una ley nacional sobre edad mínima. El proyecto prevé impedir el acceso a determinadas redes sociales hasta el 1 de enero del año en que el usuario cumpla 16 años. De este modo, todos los integrantes de un mismo curso escolar obtendrían acceso al mismo tiempo, aunque algunos todavía tengan 15 años.

Las plataformas serían responsables de comprobar la edad al iniciar sesión. El Ejecutivo pretende presentar la propuesta al Parlamento antes de que termine 2026 y vincular su aplicación plena a la incorporación en el derecho noruego del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea.

Uso generalizado entre los adolescentes

La discusión afecta a una actividad prácticamente universal entre los adolescentes noruegos. El informe Barn og medier 2026, elaborado por la autoridad supervisora de medios de Noruega, Medietilsynet, indica que utiliza alguna red social el 98 por ciento de los jóvenes de 13 a 14 años, el 99 por ciento de quienes tienen entre 15 y 16 años y la totalidad del grupo de 17 a 18 años.

El mismo estudio muestra que el uso comienza mucho antes de la edad establecida en las condiciones actuales de numerosas plataformas. El 57 por ciento de los niños de 9 a 10 años y el 79 por ciento de los de 11 a 12 años declararon utilizar al menos una red social.

Al 13 de septiembre de 2026, las restricciones derivadas del acuerdo estadounidense no se aplicaban automáticamente a los usuarios noruegos. Los próximos pasos dependen de una eventual respuesta de Meta y de la presentación y tramitación parlamentaria del proyecto de edad mínima.

Fuentes

Ilustración creada por IA.