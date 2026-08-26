Meta acuerda pagar hasta US$17.100 millones y endurecer controles para adolescentes

El acuerdo propuesto impondrá límites de uso, bloqueos nocturnos y cambios en las cuentas juveniles de Facebook e Instagram. Una parte del pago dependerá de medidas equivalentes de YouTube y TikTok.

Meta alcanzó un acuerdo propuesto con una coalición bipartidista de fiscales generales para resolver demandas relacionadas con el diseño y funcionamiento de Facebook e Instagram para usuarios jóvenes. La Fiscalía General de Nueva York cifra el convenio en hasta US$17.100 millones, mientras Meta lo presenta como un compromiso de aproximadamente US$18.000 millones.

El convenio está sujeto a aprobación judicial y no constituye una admisión de responsabilidad o infracción por parte de Meta, según el texto del acuerdo. Las demandas estatales alegaban que la empresa empleó características capaces de fomentar un uso compulsivo entre menores y que no informó adecuadamente sobre sus riesgos.

Nuevos límites para las cuentas juveniles

En las jurisdicciones participantes, los usuarios menores de 18 años tendrán un límite predeterminado de dos horas diarias, acumulado entre Facebook e Instagram. Para desactivarlo será necesaria la autorización de un adulto responsable. La mensajería directa estará excluida de este cómputo.

Las aplicaciones también bloquearán de forma predeterminada el acceso entre la medianoche y las 6 de la mañana. Meta deberá silenciar notificaciones durante el horario escolar, introducir pausas durante sesiones prolongadas y reforzar sus mecanismos para determinar la edad de los usuarios.

Entre los cambios previstos se encuentran cuentas privadas para adolescentes, controles parentales más accesibles, restricciones al contacto con adultos desconocidos y la posibilidad de utilizar un flujo cronológico no personalizado. El acuerdo contempla además la ocultación de recuentos de reacciones en publicaciones propias y restricciones para determinados filtros cosméticos.

Una parte del pago depende de YouTube y TikTok

Meta afirma que cerca del 30 por ciento de su cálculo total, alrededor de US$5.300 millones, solo se desembolsará si YouTube y TikTok adoptan medidas equivalentes. Las condiciones incluyen límites de una hora por aplicación, restricciones nocturnas entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, sistemas de comprobación de edad y pagos comparables a los estados.

Si se cumplen esas condiciones, Meta también deberá mantener durante diez años sus límites de tiempo y bloqueo nocturno, además de aplicar las restricciones más estrictas. Sin la participación de las otras plataformas, esos dos compromisos tendrán inicialmente una vigencia de cinco años.

La cláusula no obliga directamente a YouTube ni a TikTok. Funciona como un incentivo financiero para que los estados negocien convenios similares con esas empresas. Al momento de los anuncios del 26 de agosto de 2026, ninguna de las dos había ofrecido una respuesta inmediata a las consultas citadas por Associated Press.

Supervisión y litigios pendientes

Un auditor independiente revisará periódicamente el cumplimiento de Meta. El acuerdo también prevé una fundación de investigación sobre redes sociales y bienestar juvenil, a la que podrán aportarse datos de usuarios que hayan prestado su consentimiento.

La aprobación del pacto cerraría las reclamaciones incluidas de los estados participantes, pero Meta seguirá afrontando demandas presentadas por particulares y distritos escolares. Por ello, el convenio representa un marco regulatorio y financiero relevante, pero no pone fin a todos los litigios estadounidenses sobre los efectos de las redes sociales en menores.

Fuentes

Ilustración creada por IA.