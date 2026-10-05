Dos investigadores de seguridad y un responsable de programas salieron de la empresa. OpenAI sostiene que incumplieron sus políticas de acceso y tratamiento de información.

OpenAI confirmó el 1 de octubre de 2026 que puso fin a la relación laboral con tres empleados tras una investigación sobre el manejo de información sensible. Según Bloomberg, se trata de dos investigadores de seguridad y alineamiento y un responsable de programas de investigación.

La compañía sostiene que su investigación confirmó infracciones de las políticas internas. Bloomberg también informó, citando a una persona conocedora del asunto, que los empleados habrían compartido información sensible con un grupo externo dedicado a evaluar inteligencia artificial. Esa acusación no ha sido acreditada de forma independiente en la documentación pública consultada.

Los nombres han sido publicados, pero OpenAI no los confirma

Una información de AFP publicada por CNA identifica a Jasmine Wang, Tomek Korbak y Mikita Balesni, con atribución al Wall Street Journal. La misma cobertura señala que OpenAI no confirmó sus identidades.

AFP recoge que los tres habían expresado públicamente preocupaciones sobre seguridad de la inteligencia artificial. Esas intervenciones aportan contexto, pero no establecen el motivo de los despidos ni equivalen a una respuesta a las acusaciones. Las fuentes revisadas no aportan una versión de los afectados que permita contrastar detalladamente la investigación interna.

La empresa niega que se trate de represalias

Según The Register, OpenAI negó que los empleados fueran despedidos por plantear inquietudes sobre seguridad de la IA. También afirmó haber detectado otras conductas irregulares, sin describirlas.

La compañía no identificó a la organización receptora ni aclaró si el material incluía información de clientes o usuarios. Tampoco precisó si guardaba relación con los recientes incidentes protagonizados por sus agentes. Esas cuestiones permanecen sin resolver en la información consultada.

Qué establece la política de comunicación de inquietudes

La Raising Concerns Policy de OpenAI, fechada el 12 de enero de 2026, prohíbe represalias contra quienes comuniquen preocupaciones de buena fe. A la vez, incluye entre las posibles infracciones el manejo indebido de datos restringidos y la divulgación no autorizada de información confidencial.

El documento establece que el personal puede acudir a autoridades externas, incluidas agencias reguladoras, organismos de aplicación de la ley y autoridades legislativas, sin notificar previamente a la empresa. También contempla canales internos anónimos para comunicar inquietudes.

La existencia de estas disposiciones no resuelve el caso: sin conocer el contenido, el destinatario y las circunstancias de la comunicación, no es posible determinar si encajaba en los supuestos protegidos. La investigación interna y la negativa de OpenAI a que hubiera represalias deben presentarse como afirmaciones de la compañía.

Fuentes

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