Con la memoria cara, Microsoft ajusta Windows 11 para equipos de 8 GB

El alza de la memoria, impulsada por la demanda de los centros de datos de IA, devolvió los equipos de 8 GB al mercado. Microsoft cumple ahora lo que prometió en julio, mientras sus ingresos por Windows OEM caen 22%.

Microsoft anunció el 3 de noviembre un conjunto de cambios en Windows 11 orientados a los PC con 8 GB de RAM. Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows + Devices, los detalló en una publicación del Windows Experience Blog, en la que sostiene que el sistema es hasta 20% más receptivo en esos equipos y que las tareas simultáneas se completan hasta 40% más rápido. Las mejoras llegan con Windows 11, versión 26H2, compilación 26300.9818 o posterior.

El anuncio se produce en un mercado en que la memoria se ha encarecido porque los fabricantes destinan una parte creciente de su producción a los centros de datos de IA, una escasez que Samsung prevé que se agravará en 2027. Como informó The Register, el giro contrasta con la promoción que la propia Microsoft hace de los PC Copilot+, que exigen al menos 16 GB.

Una promesa de julio

No se trata de un anuncio sorpresivo. El 31 de julio, Microsoft había incluido la «optimización de memoria para 8 GB y más» entre sus prioridades para Windows 11 y había fijado como plazo el fin de 2026, según Windows Latest. Ese medio recordó entonces que, según datos previos de la propia empresa, un sistema de 8 GB con Windows 11 ronda los 6 GB de uso en reposo.

Qué cambia

Davuluri enumera ajustes en el sistema y en las aplicaciones de Microsoft:

Compresión de memoria: Windows ajustó cuánto comprime y cuándo recurre al almacenamiento, de modo que puede mantener hasta 2 GB más de datos activos en la RAM antes de moverlos al disco. El objetivo es que aplicaciones y pestañas se recarguen menos.

Windows ajustó cuánto comprime y cuándo recurre al almacenamiento, de modo que puede mantener hasta 2 GB más de datos activos en la RAM antes de moverlos al disco. El objetivo es que aplicaciones y pestañas se recarguen menos. Edge: se abre hasta 33% más rápido cuando ya está en segundo plano (requiere Edge 150 o posterior), y las pestañas inactivas pasan a reposo a los 15 minutos, en lugar de dos horas.

se abre hasta 33% más rápido cuando ya está en segundo plano (requiere Edge 150 o posterior), y las pestañas inactivas pasan a reposo a los 15 minutos, en lugar de dos horas. Teams: el modo de eficiencia queda activado por defecto en equipos de 8 GB, con un inicio hasta 20% más rápido. En reuniones puede reducir la resolución de la cámara para reservar capacidad al audio.

el modo de eficiencia queda activado por defecto en equipos de 8 GB, con un inicio hasta 20% más rápido. En reuniones puede reducir la resolución de la cámara para reservar capacidad al audio. Widgets: solo se cargan cuando se abren, lo que según Microsoft libera unos 200 MB mientras están cerrados.

solo se cargan cuando se abren, lo que según Microsoft libera unos 200 MB mientras están cerrados. Microsoft 365: la empresa cifra en unos 360 MB el ahorro conjunto en Word, PowerPoint, Excel y Outlook.

Microsoft indica que las mejoras de la plataforma también benefician a las aplicaciones de terceros y que trabaja con desarrolladores para reducir su consumo, aunque no detalla interfaces específicas. Para los próximos meses anuncia una compresión más eficiente, motores web compartidos entre Search y Widgets y entre OneDrive y Fotos, y una reducción de la memoria reservada para el hardware, en conjunto con fabricantes de equipos y de chips.

Para obtener los cambios hay que activar en Windows Update la opción de recibir las actualizaciones apenas estén disponibles y mantener al día Edge, Microsoft 365 y Teams. Microsoft advierte que el despliegue puede variar según el equipo y la región, y no precisa una fecha de disponibilidad general.

Cómo se midió

Las cifras provienen de pruebas internas y no cuentan con validación independiente. El 20% de mayor capacidad de respuesta se basa en telemetría de equipos de 8 GB que compara dos compilaciones. El 40% en multitarea se obtuvo en un HP OmniBook 3 con Snapdragon X Plus, con 20 pestañas de Edge, un video 4K, archivos grandes de Office, Outlook y el Explorador de archivos abiertos a la vez; las notas de Microsoft aclaran que esa prueba no constituye un benchmark. La publicación no documenta la metodología del 20% atribuido a Teams, y los resultados, advierte la empresa, varían según el equipo, la configuración y el uso.

Microsoft también cita un estudio de Principled Technologies, encargado por la propia Microsoft, según el cual un Dell XPS 13 de 2026 con 8 GB rinde aproximadamente como uno de 2021 con 16 GB. El informe, con pruebas concluidas el 5 de octubre, se hizo con Windows 11 25H2, es decir, sin las optimizaciones anunciadas, y los equipos difieren en generación de procesador, tipo de memoria, pantalla y wifi. La comparación refleja, por lo tanto, el avance del hardware más que el efecto de los cambios en Windows, y el propio estudio advierte que sus resultados no representan a todos los PC de 8 GB.

El negocio de Windows

El contexto financiero ayuda a explicar el interés de Microsoft en los equipos de entrada. En el primer trimestre de su año fiscal 2027, cerrado el 30 de septiembre, la empresa informó ingresos de 92.300 millones de dólares, 19% más que un año antes, mientras que los ingresos de Windows OEM y Dispositivos cayeron 22%, a 3.550 millones. Microsoft no explica la caída en su comunicado; The Register la atribuye principalmente al alza de precios del hardware y añade que en el trimestre anterior ese segmento ya había retrocedido 7%.

Fuentes

Ilustración generada por IA.