Agentes de IA escriben «escudos» que bloquean la parte vulnerable del código hasta que llega el parche. En producción exige un kernel modificado y un chip TPM.

OpenAI y Cisco presentaron el 23 de noviembre Shirudo, un entorno de código abierto para Linux que permite proteger sistemas en funcionamiento mientras los equipos prueban y despliegan el parche definitivo de una vulnerabilidad. Según el anuncio de OpenAI, el problema que busca resolver es el plazo: aplicar un parche puede tomar días o semanas, y bloquear sin más la operación que usa un ataque puede dejar fuera de servicio una aplicación, porque esa misma operación suele servir también a solicitudes legítimas.

El nombre significa «escudo» en japonés, y así se llaman también las protecciones que aplica. Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, resumió el argumento al señalar que encontrar una falla hoy no significa poder parchear todos los sistemas mañana.

Cómo funciona

Shirudo se basa en eBPF, una función de Linux que ejecuta pequeños programas en puntos definidos del sistema operativo para observar su actividad y aplicar protecciones específicas. Según el artículo técnico de Isovalent, la empresa de Cisco que desarrolla el proyecto, firmado por su CTO Thomas Graf y por Liz Rice, Shirudo es una reescritura de Tetragon, la herramienta de seguridad que Isovalent liberó en 2022. La diferencia es que reemplaza las consolas, archivos de configuración y lenguajes de políticas pensados para personas por código que pueden escribir agentes de IA.

El proceso que describen tiene cuatro etapas:

Detección. Un agente busca vulnerabilidades o recibe avisos externos.

Un agente busca vulnerabilidades o recibe avisos externos. Escudo. El agente reproduce la falla, comprueba que el ataque funciona, elige dónde intervenir y repite hasta dar con una protección que lo detenga.

El agente reproduce la falla, comprueba que el ataque funciona, elige dónde intervenir y repite hasta dar con una protección que lo detenga. Despliegue. Los escudos se firman digitalmente y se distribuyen a los equipos afectados. Cada equipo verifica la firma con su chip TPM antes de cargarlos, y el verificador de eBPF revisa que cumplan reglas de seguridad. El nivel de autonomía de esta etapa es configurable.

Los escudos se firman digitalmente y se distribuyen a los equipos afectados. Cada equipo verifica la firma con su chip TPM antes de cargarlos, y el verificador de eBPF revisa que cumplan reglas de seguridad. El nivel de autonomía de esta etapa es configurable. Monitoreo. Un contador registra los intentos de explotar la vulnerabilidad protegida.

Los operadores pueden ver cómo afectaría un escudo a sus aplicaciones antes de activarlo, y deciden qué se despliega. El TPM guarda además un registro verificable de cuándo se cargó o retiró cada protección, útil para auditorías de cumplimiento. Cuando eBPF no sirve para cierto tipo de falla, Shirudo puede inyectar código en el entorno de ejecución de Java.

La prueba con Java4Shell

El único caso publicado es un ensayo controlado de las propias empresas. Un escudo generado por Codex agregó una validación de entrada al decodificador Base64 de Java en un proceso de Elasticsearch 9.5.5 en ejecución y bloqueó un intento de explotar Java4Shell sin reiniciar el servicio.

Java4Shell es una falla crítica revelada el 17 de noviembre que afecta a OpenJDK 17.0.6 y versiones posteriores en procesadores x86-64 con ciertas instrucciones AVX-512, según BleepingComputer. Permite ejecutar código a distancia sin autenticación en Keycloak, Jira, Confluence, Artifactory, Jenkins y PingFederate, y con credenciales en Kafka, Solr y Elasticsearch, entre otros. Oracle publicó parches el mismo día. La falla también la encontró Codex: el investigador Quang Luong, de la firma Calif, dijo que la herramienta la halló en cerca de una hora durante una auditoría de OpenJDK, con menos de US$200 en costos de uso.

Ese es el contexto que invocan Graf y Rice. Sostienen que los modelos de IA se han vuelto muy buenos para encontrar y explotar vulnerabilidades, y que el tiempo medio hasta la explotación ya es negativo, es decir, que algunas fallas se aprovechan antes de hacerse públicas, informó The Hacker News. OpenAI ya había mostrado esa capacidad con GPT-6 Cyber y su programa Daybreak para defensores verificados.

Disponibilidad y requisitos

El código está en GitHub bajo licencia BSD de dos cláusulas, con los programas eBPF bajo licencia doble BSD y GPL. Hay una guía de inicio con máquina virtual, un laboratorio de Isovalent y documentación. El 15 de diciembre se realizará un seminario técnico en línea. Para usarlo en producción se necesita un kernel de Linux con los parches de Shirudo y un chip TPM 2.0, según Help Net Security.

Límites

Los escudos son mitigaciones temporales, no reemplazan el parche.

La única evidencia es un ensayo con una vulnerabilidad y una aplicación, diseñado por las propias empresas. Isovalent dice que la protección «parece ser efectiva».

No se publicaron datos de impacto en el rendimiento, escala ni falsos positivos, ni pruebas en entornos de producción.

Varias funciones, como el ajuste automático de las defensas, se presentan como objetivos y no como capacidades actuales.

El anuncio no menciona soporte comercial ni precios.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI