Con el nuevo modo de espera, una sesión abierta pero inactiva cuesta 60% menos. Sirve para quioscos, recepciones y aplicaciones con pausas largas.

OpenAI puso a disposición de los desarrolladores GPT-Live-1.1, su modelo de voz para construir agentes que conversan con personas, según el anuncio publicado en su foro de desarrolladores el 19 de noviembre, hora de Estados Unidos. Es el mismo modelo que da voz a ChatGPT para los suscriptores de pago desde el 15 de octubre. Junto con él llega un modo de espera, disponible también para GPT-Live-1, que reduce el costo de mantener una conversación abierta cuando nadie habla.

GPT-Live es un modelo de voz bidireccional: escucha mientras habla, de modo que el usuario puede interrumpirlo, y deriva el razonamiento y las llamadas a herramientas a otro modelo que elige el desarrollador, sin cortar la conversación. OpenAI lo presentó en julio para ChatGPT y la primera versión llegó a la API el 10 de septiembre, de acuerdo con el análisis de i-SCOOP.

Qué cambia en la versión 1.1

Según OpenAI, el modelo mantiene acentos más naturales y consistentes cuando la conversación cambia de idioma, reconoce con más fiabilidad datos precisos como letras y números, sigue mejor las instrucciones y completa las tareas con más regularidad. El desarrollador puede indicar en lenguaje corriente cuándo debe traspasar una tarea al modelo de respaldo. OpenAI no publicó resultados de pruebas para la versión 1.1, y el índice de voz de Artificial Analysis aún no la había evaluado, señala i-SCOOP.

En ese índice, GPT-Live-1 combinado con GPT-6 Astra obtiene 83,2 puntos, detrás de Phonic 1, con 87,1, y Grok Voice 3.0, con 86,9, y por delante de Eleven Realtime Max, con 77,3. Google, que compite con Gemini Live, no aparece en esa comparación.

El modo de espera y su efecto en el costo

El desarrollador fija un tiempo de inactividad de entre 5 y 60 segundos. Pasado ese lapso, el modelo se detiene, la llamada sigue abierta y se reactiva cuando alguien vuelve a hablar. La ficha del modelo indica que la sesión activa cuesta US$0,05 por minuto, igual que antes, y la sesión en espera, US$0,02 por minuto. El uso del modelo de respaldo y de las herramientas se cobra aparte.

Como el precio en espera es 60% menor que el activo, ese es también el ahorro máximo posible en la parte de voz. i-SCOOP calcula que una sesión abierta durante una hora, con diez visitas y doce minutos de conversación, baja de US$3,00 a cerca de US$1,61 con un tiempo de inactividad de 10 segundos. La función apunta a recepciones, tiendas, quioscos, centros de contacto y asistentes dentro de aplicaciones, y se relaciona con la arquitectura de agentes siempre activos que despiertan solo ante un evento.

Límites y vacíos

Hay restricciones que los desarrolladores deben considerar:

El modo de espera está documentado solo para sesiones WebRTC. Los agentes telefónicos por SIP y las sesiones WebSocket desde servidor no deberían darlo por disponible, advierte i-SCOOP.

OpenAI no informa cuánto tarda el modelo en responder al salir del modo de espera.

La ficha técnica del modelo, según el mismo análisis, muestra que la versión para la API mejora frente a GPT-Live-1 en ocho categorías de seguridad, mientras que la versión de ChatGPT registró retrocesos significativos en cuatro categorías sensibles.

Algunos desarrolladores informaron que GPT-Live-1 a veces confirmaba en voz alta una solicitud sin traspasarla al modelo de respaldo. i-SCOOP recomienda validar, repetir y confirmar en el código propio los nombres y las secuencias de dígitos.

En el foro, un desarrollador observó que muchas de las voces disponibles no están documentadas en el sitio de la plataforma ni pueden probarse allí, y que la ficha del modelo no publica los límites de uso por nivel de cuenta, como sí lo hace la de GPT-Live-1. OpenAI indica que cada versión tiene su propio límite de sesiones simultáneas.

Para las empresas europeas, OpenAI ofrece procesamiento de las sesiones en el Espacio Económico Europeo y Suiza, aunque la tabla de residencia de datos solo menciona GPT-Live-1, por lo que conviene confirmar la cobertura de la nueva versión. ChatGPT retirará sus modos de voz anteriores el 11 de diciembre y trasladará a los usuarios a Live, según i-SCOOP.

Fuentes

Ilustración generada por IA.