ChatGPT se acerca al modelo de Google con perfiles y agentes de empresas

Con Business Hub, las empresas pueden verificar su ficha, actualizar datos y productos y ver métricas de cómo aparecen en las respuestas. En Estados Unidos, algunas también podrán crear un agente propio.

OpenAI lanzó el 10 de noviembre, en versión beta, Businesses in ChatGPT, una función que permite a las empresas reclamar y administrar el perfil con el que aparecen en las respuestas del asistente. Según el anuncio publicado por la compañía, las organizaciones que verifiquen su propiedad podrán actualizar sus datos clave, cargar catálogos de productos con precios y disponibilidad, revisar métricas de visibilidad y, en algunos casos, publicar un agente que converse con los clientes.

Qué ofrece Business Hub

El punto de entrada es Business Hub, un panel desde el cual la empresa reclama su ficha y la mantiene al día. OpenAI sostiene que los catálogos con precios y existencias actualizados ayudan a ChatGPT a responder con más precisión las consultas sobre productos. Los comercios que usan Shopify pueden conectar su tienda desde el propio panel o desde la administración de Shopify, y los clientes empresariales y anunciantes actuales de OpenAI pueden pedir ayuda a sus ejecutivos de cuenta, informó Free Press Journal.

Las métricas son agregadas: cuántas veces ChatGPT menciona a la empresa, cuántos clics recibe su sitio web y cuáles son los temas frecuentes en las conversaciones que citan ese sitio. Según VentureBeat, citado por Newscord, cubren los últimos 28 días. OpenAI indica que los datos solo se muestran cuando la actividad supera ciertos umbrales y que no comparte con las empresas las conversaciones de los usuarios, tampoco las que estos mantengan con sus agentes.

La compañía no ha publicado cómo verifica la propiedad de un negocio. Benji Shomair, vicepresidente de monetización de OpenAI, explicó que se usan distintos métodos según el tipo de empresa y el mercado.

Agentes, por ahora solo en Estados Unidos

Con el perfil verificado, las empresas habilitadas pueden crear, probar y publicar un Business Agent. Cuando una empresa aparece en una respuesta, el usuario puede abrir su perfil y conversar con ese agente para hacer preguntas, comparar productos o explorar opciones. OpenAI subraya que esas conversaciones van etiquetadas y separadas de las respuestas propias de ChatGPT.

Los agentes están disponibles inicialmente para comercios electrónicos y servicios en línea de Estados Unidos que cumplan requisitos que la empresa no detalla. Reclamar el perfil, en cambio, está abierto a empresas elegibles en los mercados donde opera ChatGPT, lo que incluye a América Latina. OpenAI dice que ampliará los agentes a otros países y categorías, sin dar fechas. Según Free Press Journal, ambas funciones son gratuitas en el lanzamiento.

El vínculo con la publicidad

Las empresas también podrán patrocinar su agente y usarlo como destino de los anuncios de ChatGPT Ads. OpenAI afirma que las ubicaciones patrocinadas estarán claramente identificadas y separadas de las respuestas habituales. La función amplía la prueba de agentes patrocinados que la compañía inició en septiembre, según The Next Web, citado por Free Press Journal.

Lo que OpenAI no ha explicado es si reclamar un perfil, cargar un catálogo o pagar publicidad influye en qué empresas recomienda ChatGPT en sus respuestas ordinarias. TechCrunch comparó el servicio con las fichas de empresa que ofrece Google en su buscador. La pregunta pesa para las marcas que ya buscan cómo aparecer en los asistentes de IA, y también para los usuarios, en un contexto en que se han documentado intentos de influir en las respuestas de los modelos.

Fuentes

Ilustración generada por IA.