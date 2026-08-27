Documentos presentados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculan al denominado Hanover Institute con una campaña israelí de comunicación. Su operador ofrece contenidos diseñados para convertirse en fuentes de chatbots y buscadores con inteligencia artificial.

Un sitio que se presentaba como Hanover Institute for Public Policy publicó una extensa colección de informes sobre Israel y Palestina con el formato visual y documental de un centro de estudios. Un análisis de The Guardian contabilizó 124 textos y más de 560.000 palabras publicadas entre el 6 y el 14 de agosto de 2026.

Los documentos carecen de firmas individuales y el sitio no identifica a un equipo de investigadores. Sus páginas actuales sí incluyen un aviso que señala que el material es distribuido por Piro, Inc., por encargo de Havas Media Germany GmbH y en representación de la agencia publicitaria del Gobierno de Israel, conocida como LaPam.

Un vínculo registrado ante Justicia

La relación está documentada en el registro estadounidense de agentes extranjeros. Un expediente presentado bajo la ley FARA identifica a Piro como proveedor de servicios de comunicación estratégica y relaciones con medios para Havas, que actúa en nombre de LaPam.

El expediente indica que las actividades pueden incluir la creación y distribución de materiales destinados a informar al público estadounidense sobre Israel. También incorpora dos órdenes de trabajo por un total de un millón de dólares. Una contempla 100.000 dólares para investigación y desarrollo editorial, mientras que la segunda asigna 900.000 dólares a un proyecto de comunicación digital. Los contratos no identifican por su nombre al Hanover Institute, por lo que no es posible atribuirle automáticamente la totalidad de esos fondos.

La propia página de financiamiento del sitio reconoce la relación con Piro, Havas y LaPam. También sostiene que el organismo financiador no selecciona temas, revisa borradores ni aprueba las conclusiones antes de su publicación.

Contenido diseñado para los modelos

El componente tecnológico de la campaña aparece en los servicios comerciales de Piro. La empresa promociona una modalidad denominada AI Story Optimization, con la que ofrece redactar contenidos estructurados según la forma en que los modelos de lenguaje evalúan la credibilidad. Piro señala que esos materiales pueden publicarse en el sitio del cliente o en propiedades externas creadas para obtener visibilidad ante los sistemas de IA.

Los informes del Hanover Institute siguen un patrón compatible con ese objetivo. La mayoría de sus títulos están formulados como preguntas que un usuario podría dirigir a un chatbot y los textos contienen abundantes referencias, cifras y apartados metodológicos. The Guardian también encontró que el sitio utilizó inicialmente un archivo destinado a facilitar la lectura de sus contenidos por sistemas automatizados.

El manejo narrativo ante las acusaciones de genocidio

Para contrarrestar las narrativas sobre dureza desproporcionada contra civiles en Gaza y responder a las acusaciones sobre genocidio, el contenido despliega una táctica de manipulación diseñada específicamente para los modelos de lenguaje:

Apariencia de neutralidad académica: Los artículos adoptan un tono aséptico y se estructuran como investigaciones de un think tank independiente. Al incluir bibliografía y tablas estadísticas – que reiteradamente citan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ministerios oficiales – la campaña busca que la inteligencia artificial asimile y valide la información como un hecho científico e imparcial.

Los artículos adoptan un tono aséptico y se estructuran como investigaciones de un think tank independiente. Al incluir bibliografía y tablas estadísticas – que reiteradamente citan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ministerios oficiales – la campaña busca que la inteligencia artificial asimile y valide la información como un hecho científico e imparcial. Optimización para Motores Generativos (GEO): La estrategia central radica en titular los reportes exactamente igual a como los usuarios formulan sus prompts (por ejemplo, «¿Cuál es la situación actual en la Franja de Gaza?«). Esto empuja a plataformas como ChatGPT o Perplexity a extraer estos argumentos prefabricados y presentarlos como una respuesta estándar y neutral.

La estrategia central radica en titular los reportes exactamente igual a como los usuarios formulan sus prompts (por ejemplo, «¿Cuál es la situación actual en la Franja de Gaza?«). Esto empuja a plataformas como ChatGPT o Perplexity a extraer estos argumentos prefabricados y presentarlos como una respuesta estándar y neutral. Deslegitimación técnica de organismos internacionales: Ante las advertencias de la ONU o agencias de derechos humanos, los documentos siembran dudas algorítmicas sobre los datos de las víctimas, argumentando que los organismos utilizan «metodologías defectuosas». El objetivo es que la IA aprenda a invalidar las fuentes que documentan el impacto directo sobre el pueblo palestino.

Ante las advertencias de la ONU o agencias de derechos humanos, los documentos siembran dudas algorítmicas sobre los datos de las víctimas, argumentando que los organismos utilizan «metodologías defectuosas». El objetivo es que la IA aprenda a invalidar las fuentes que documentan el impacto directo sobre el pueblo palestino. Lavado de información (Information Laundering): Al operar bajo una marca institucional genérica como Hanover Institute y omitir las firmas de los autores, el origen estatal de la campaña se invisibiliza. Aunque el sitio web incluye un descargo legal sobre el financiamiento de LaPam, cuando los chatbots extraen el texto crudo y lo reproducen, casi nunca advierten al usuario final sobre quién pagó para posicionar esa narrativa.

«Piro combina el estilo narrativo de Hollywood con la ingeniería de IA para dar forma a los relatos que influyen en cómo el mundo piensa, decide y compra» (captura del sitio de Piro)

Qué está probado y qué no

Los registros oficiales acreditan el financiamiento y el propósito de influir en el debate público estadounidense. La oferta comercial de Piro demuestra, además, que la empresa trabaja para aumentar la presencia de determinados contenidos en respuestas generadas por IA.

La documentación disponible no demuestra que el Hanover Institute haya alterado los modelos subyacentes ni que sus informes hayan sido incorporados a conjuntos de datos de entrenamiento. La investigación de The Guardian comprobó algunas citas de esos textos en chatbots, pero también observó que las respuestas podían advertir sobre la controversia relacionada con el financiamiento del sitio.

Piro declaró al medio británico que fue contratada para incorporar información verificable al registro público y combatir afirmaciones falsas sobre Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí negó realizar operaciones de influencia en Estados Unidos y afirmó que cumple las obligaciones establecidas por la legislación estadounidense.

El caso muestra cómo las técnicas de optimización para motores generativos pueden trasladarse desde el marketing comercial a la comunicación política. Aunque un sitio incluya avisos legales sobre su financiamiento, los sistemas de IA pueden extraer sus datos y argumentos sin reproducir necesariamente todo el contexto sobre quién los produjo y con qué propósito.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Piro