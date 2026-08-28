El acuerdo de Meta en Estados Unidos no resuelve su deuda global

Analista sostiene que las nuevas salvaguardas para menores en Facebook e Instagram representan un avance limitado, porque no resuelven las disputas internacionales sobre algoritmos, moderación y responsabilidad empresarial.

La periodista Aisha Down sostiene en un análisis publicado por The Guardian que que el multimillonario acuerdo alcanzado por Meta en Estados Unidos protege a menores dentro de ese mercado, pero deja sin resolver el grave problema global de los algoritmos adictivos, la moderación deficiente y la rendición de cuentas.

Un acuerdo de gran alcance, pero territorial

El pacto, impulsado por la Fiscalía General de California, se cifra en hasta 18.000 millones de dólares pagaderos en diez años. Incluye un límite diario predeterminado de dos horas para menores de 18 años, restricciones nocturnas, mecanismos de verificación de edad y una auditoría independiente.

Sin embargo, las medidas han sido criticadas por no abordar el diseño fundamental de las plataformas. El informante y exempleado de Facebook, Arturo Béjar, graficó la insuficiencia de estas restricciones con una cruda metáfora: «Las limitaciones del acuerdo equivalen a decir: ‘bueno, puedes fumar todos los cigarrillos que puedas en dos horas al día’. Eso no hace que los cigarrillos sean más seguros».

Para Down, estas salvaguardas constituyen una victoria estrictamente parcial. Reducen algunos riesgos de exposición para los adolescentes estadounidenses, pero no modifican la raíz tóxica de los sistemas de recomendación, ni extienden automáticamente estas protecciones al resto del mundo, donde Meta concentra a la gran mayoría de sus usuarios.

El peso de las tragedias internacionales

La tesis sobre la desconexión internacional de Meta se vuelve ineludible al observar tribunales extranjeros. Un caso central es la demanda radicada en Kenia por Abrham Meareg. Lejos de ser un simple problema de moderación, el caso tuvo un desenlace trágico: el padre del demandante, el académico etíope Meareg Amare Abrha, fue perseguido y asesinado a tiros frente a su casa en 2021. El crimen ocurrió después de que mensajes de odio que incluían su fotografía y dirección se viralizaran en Facebook durante la guerra civil etíope, sin que la plataforma eliminara el contenido tras múltiples alertas.

En abril de 2025, el Tribunal Superior de Kenia rechazó la solicitud de Meta para desestimar la demanda, determinando que la justicia keniana tiene jurisdicción para juzgar a la empresa estadounidense. El análisis advierte que el acuerdo logrado en Estados Unidos no aporta ninguna solución ni reparación para víctimas de decisiones algorítmicas fuera de sus fronteras.

Nuevos frentes regulatorios

El cerco legal internacional sigue expandiéndose. En julio de 2026, la Comisión Europea concluyó de manera preliminar que el diseño adictivo de Facebook e Instagram – como el desplazamiento/scroll infinito y la reproducción automática – podría infringir el Reglamento de Servicios Digitales. A esto se suma la iniciativa en los Países Bajos, donde organizaciones de derechos digitales demandan a la empresa por la eliminación sistemática de cuentas de comunidades marginadas.

El pacto estadounidense servirá como referencia para legisladores y organizaciones civiles, pero no equivale a una reforma integral. La cuestión definitiva, concluye el análisis, sigue siendo si los gobiernos del resto del mundo lograrán imponer la misma responsabilidad financiera y ética a los sistemas que determinan la realidad digital de miles de millones de personas.

Fuentes

Ilustración creada por IA.