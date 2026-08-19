Meta enfrenta en California un juicio de cuatro estados por seguridad de menores

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de diseñar Facebook e Instagram para prolongar el uso de menores, ocultar riesgos y recoger datos de niños sin consentimiento. La empresa rechaza las acusaciones.

Un jurado federal de Oakland comenzó a examinar el 18 de agosto las acusaciones de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey contra Meta por el funcionamiento de Facebook e Instagram para usuarios menores de edad. Los cuatro estados encabezan esta primera fase de un litigio coordinado que actualmente reúne a 29 estados, según la cobertura de Associated Press.

Las fiscalías sostienen que Meta conocía las vulnerabilidades propias del desarrollo adolescente y utilizó ese conocimiento para aumentar el tiempo que los jóvenes pasaban en sus plataformas. También afirman que la empresa presentó al público una imagen incompleta de los riesgos detectados por sus investigaciones internas. Estas son alegaciones que deberán ser probadas durante el juicio.

Qué examina el jurado

La demanda cuestiona funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones, los indicadores de popularidad y el contenido efímero. Según los estados, estos mecanismos fueron aplicados de una forma que promovía un uso compulsivo y prolongado entre niños y adolescentes.

El caso también incluye acusaciones relacionadas con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA. Los demandantes sostienen que Meta recogió y utilizó información de usuarios menores de 13 años sin obtener adecuadamente el consentimiento parental. Antes del juicio, el tribunal rechazó el intento de Meta de poner fin al caso mediante un fallo sumario, de acuerdo con el Departamento de Justicia de California.

Durante la apertura, los representantes de los estados presentaron documentos internos que, según su interpretación, muestran que Meta reconocía tanto el atractivo de Instagram entre los adolescentes como los posibles problemas derivados de su uso. The Guardian informó que las fiscalías acusan a la empresa de haber ocultado parte de ese conocimiento al público.

Meta rechaza las acusaciones

Meta sostiene que los demandantes seleccionaron fragmentos de correos y documentos sin considerar su contexto. La compañía afirma que sus investigaciones buscaban identificar problemas y desarrollar mejores mecanismos de protección para los adolescentes.

En su respuesta oficial, la empresa califica las acusaciones como infundadas y las pretensiones económicas como desproporcionadas. También señala la introducción de cuentas para adolescentes con restricciones automáticas sobre contactos, contenido y privacidad, además de herramientas de supervisión parental y comprobación de edad.

Posibles consecuencias para las plataformas

Los estados solicitan sanciones económicas y cambios en el diseño y operación de Facebook e Instagram. La cuantía de una eventual penalización no está decidida y dependerá primero de que el jurado determine si Meta es responsable de las infracciones alegadas.

El juicio está previsto para prolongarse unas seis semanas e incluir testimonios de ejecutivos, antiguos empleados y especialistas. Su resultado puede influir en las fases posteriores del litigio de los otros estados y en el debate sobre qué obligaciones deben asumir las plataformas cuando sus productos son utilizados por menores.

Fuentes

Ilustración creada por IA.