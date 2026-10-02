OpenAI presenta dots, agentes de ChatGPT que trabajan entre conversaciones

OpenAI anunció el despliegue gradual de dots, agentes integrados en ChatGPT diseñados para avanzar en tareas entre conversaciones. Según la compañía, utilizan GPT-6 Astra y disponen de una computadora propia en la nube.

Los usuarios pueden asignarles objetivos y seguir orientando su trabajo mientras conservan contexto sobre proyectos en curso. OpenAI presenta ejemplos como preparar correcciones de software, actualizar análisis y elaborar materiales de comunicación.

Disponibilidad y límites de uso

La guía de inicio indica que dots llega a usuarios Pro fuera del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido. Business Premium tiene acceso en las regiones compatibles con ChatGPT. Los clientes Enterprise, incluidos Edu y Healthcare, pueden probar la beta si su administrador la habilita; inicialmente está desactivada.

La activación puede tardar varios días. La configuración inicial se realiza desde la aplicación de escritorio o la web para computadoras. El acceso al equipo local es opcional y está desactivado por defecto. También se pueden programar recordatorios y comprobaciones recurrentes.

El primer dot está incluido sin costo adicional en Pro y Business Premium, con una cuota para trabajos de mayor profundidad. Las tareas delegadas a Codex o ChatGPT Work consumen los límites habituales de esos servicios.

Investigación proactiva y controles de acción

OpenAI distingue la investigación proactiva del trabajo encargado por el usuario. Esa investigación utiliza herramientas de solo lectura para consultar fuentes autorizadas y guardar notas: no puede enviar mensajes directamente, modificar aplicaciones ni controlar un navegador o una computadora. Cualquier acción posterior debe cumplir las reglas y comprobaciones correspondientes.

Según la empresa, cada dot trabaja en un entorno aislado. El sistema Auto-review examina determinadas acciones antes de ejecutarlas. Algunas requieren confirmación y otras, como cambiar contraseñas o transferir dinero entre cuentas financieras, deben completarse personalmente.

Estas protecciones no garantizan que el agente actúe siempre correctamente. OpenAI reconoce riesgos de errores e inyecciones de instrucciones maliciosas en páginas, correos o documentos.

Permisos compartidos y memoria

Los permisos de los plugins se comparten entre dots, ChatGPT, ChatGPT Work y Codex. Por ello, un dot puede utilizar conexiones existentes dentro de las autorizaciones concedidas.

Desconectar una aplicación detiene nuevos accesos, pero no elimina la información incorporada al contexto del agente. Actualmente no se pueden consultar, modificar ni borrar recuerdos individuales del dot; para eliminar su contexto propio hay que eliminarlo.

Esto no borra los archivos, hilos de Codex o conversaciones de ChatGPT almacenados por separado. La memoria de ChatGPT también tiene controles propios.

OpenAI no utiliza por defecto el contenido de Business, Enterprise y Edu para entrenar modelos. En planes personales depende de la configuración del usuario. La investigación proactiva y sus notas no se usan directamente para entrenamiento, aunque información incorporada después a una conversación o tarea elegible puede utilizarse según esa configuración.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI