Jensen Huang afirma que Astra de OpenAI marca la llegada de la AGI

Las excepcionales puntuaciones de GPT-6 Astra han llevado a líderes como Jensen Huang y Greg Brockman a declarar la llegada de la AGI. Frente a ellos, la comunidad científica responde que superar un benchmark no demuestra un verdadero hito histórico.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que la inteligencia artificial general, conocida como AGI por su sigla en inglés, ya ha llegado. Lo hizo en una publicación en X del 6 de septiembre de 2026, tres días después de que OpenAI presentara GPT-6 Astra.

Huang aseguró que el modelo fue entrenado con más de 100.000 unidades Nvidia Grace Blackwell NVLink72 y agregó que otras 400.000 GPU entrarían en funcionamiento.

La fecha oficial del lanzamiento fue el 3 de septiembre de 2026. En su anuncio, OpenAI describió Astra como su modelo más inteligente y alineado hasta el momento, con avances en uso de computadores, navegación web, programación, ciberseguridad, ciencia y trabajo profesional.

Un salto técnico medible

Entre los resultados destacados por OpenAI figura una puntuación de 99,9% en ARC-AGI-3 cuando Astra utiliza una configuración adaptada por el proveedor. La misma evaluación produjo un resultado de 62,7% con la interfaz estándar y neutral de ARC Prize.

La diferencia no supone que una de las cifras sea incorrecta. Según el análisis publicado por ARC Prize, las configuraciones responden a preguntas distintas. La interfaz adaptada permite conservar estados internos y gestionar de forma específica el contexto, mientras que la estándar busca comparar modelos bajo condiciones comunes. ARC Prize observó que Astra utilizó menos acciones que la mediana humana en el 96% de los niveles que completó con la configuración adaptada.

Un benchmark no demuestra la llegada de la AGI

Pese a esos avances, ARC Prize declaró expresamente que no considera la saturación de ARC-AGI-3 como una prueba de inteligencia artificial general. La evaluación se desarrolla en entornos delimitados, deterministas y con objetivos cerrados, condiciones que no reproducen la complejidad ni el carácter abierto del mundo real.

El investigador Gary Marcus también cuestionó la declaración de Huang. En un artículo publicado el 6 de septiembre, sostuvo que el ejecutivo no aportó una definición ni evidencia suficiente. Marcus estimó que Astra podría cumplir uno o dos elementos de una lista de diez criterios elaborada por él junto con Miles Brundage. Esa lista es una propuesta de evaluación, no un estándar universalmente aceptado.

Dentro de OpenAI también hay ejecutivos dispuestos a aplicar la etiqueta. Greg Brockman, presidente de la empresa, dijo durante la presentación que personalmente creía que se había alcanzado la AGI y cerró su intervención dando la bienvenida a esa era, según informó Axios. Al mismo tiempo, dejó en manos de los usuarios la decisión de si Astra satisface esa definición.

La evidencia disponible permite describir GPT-6 Astra como un avance importante en determinadas pruebas y tareas. No permite presentar la llegada de la inteligencia artificial general como un hecho establecido. Por ahora, se trata de una afirmación de Huang y de algunos ejecutivos de OpenAI, no de una conclusión respaldada por un criterio científico compartido.

Fuentes

Ilustración creada por IA.