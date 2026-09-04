El control de Hugging Face: los posibles conflictos de interés tras ser adquirida por Nvidia

Aunque Nvidia promete mantener la neutralidad de Hugging Face tras su adquisición por casi 13.000 millones de dólares, expertos señalan que la compañía tiene incentivos comerciales para favorecer su propio hardware. El acuerdo pone a prueba los límites regulatorios sobre la infraestructura central de la inteligencia artificial.

En un artículo de opinión publicado en The Register, Tobias Mann sostiene que la compra de Hugging Face por Nvidia debería recibir un examen antimonopolio riguroso. Según su análisis, la operación pondría una infraestructura central para la inteligencia artificial abierta bajo el control de un proveedor con fuertes intereses comerciales en el hardware y el software empleados por ese mismo ecosistema.

El punto de partida de la columna es una operación confirmada. Nvidia anunció el acuerdo el 3 de septiembre de 2026. El informe presentado ante la SEC detalla un pago aproximado de 11.900 millones de dólares a los accionistas y un programa de retención de hasta 1.000 millones para empleados. El cierre está previsto para la primera mitad de 2027 y depende de las autorizaciones regulatorias.

Más que un repositorio de modelos

La tesis de Mann parte de que Hugging Face no es solamente un sitio para almacenar archivos. La plataforma facilita el descubrimiento, la documentación, la distribución y la ejecución de modelos, conjuntos de datos y aplicaciones. Para el autor, esa combinación le concede una influencia considerable sobre las herramientas, integraciones y prácticas que adoptan los desarrolladores.

La tesis se ve reforzada por la propia documentación de Hugging Face. Su servicio Inference Providers ofrece una interfaz común para acceder a múltiples proveedores de inferencia y presenta la ausencia de dependencia de un único proveedor como una ventaja. Además, en febrero de 2026, Hugging Face comunicó la incorporación del equipo de GGML y llama.cpp, un proyecto relevante para ejecutar modelos localmente.

El posible conflicto de incentivos

Mann plantea que un eventual perjuicio competitivo no tendría que adoptar la forma de una prohibición explícita de Nvida frente a sus competidores. Según su hipótesis, Nvidia podría favorecer gradualmente sus productos mediante mejor documentación, compatibilidad anticipada, mayor visibilidad o capacidad de cómputo subvencionada, al tiempo que mantendría formalmente abierto el repositorio.

Las directrices sobre fusiones del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio ofrecen un marco adicional para contrastar esa preocupación. Las agencias contemplan los conflictos que pueden aparecer cuando el propietario de una plataforma también participa en ella o controla recursos utilizados por sus rivales. Las directrices no constituyen una conclusión sobre esta adquisición concreta, pero muestran por qué la neutralidad de la plataforma podría ser objeto de un escrutinio regulatorio.

La promesa de apertura

Nvidia se ha comprometido a mantener Hugging Face como una plataforma abierta, permitir que los usuarios escojan modelos y servicios de cómputo, y continuar apoyando componentes de otros fabricantes. Mann considera que esa promesa no resuelve por sí sola el problema, porque una plataforma puede seguir siendo técnicamente abierta y, a la vez, orientar de forma sutil las decisiones de sus usuarios.

La conclusión del autor es que los reguladores deberían evaluar no solo si los competidores conservarán acceso a Hugging Face, sino también cómo se gobernarán la documentación, las integraciones, la selección de proveedores, la visibilidad de los proyectos y los incentivos económicos. El núcleo de su argumento es que la neutralidad práctica de una infraestructura compartida puede ser tan importante como sus licencias y condiciones formales de acceso.

Fuentes

Ilustración creada por IA