Servidores con chips Nvidia subirían más de 15%, según Bloomberg

Algunos de los mayores clientes de Nvidia habrían recibido avisos sobre incrementos superiores al 15 % en determinadas configuraciones de servidores de IA que serán entregadas a comienzos de 2027.

Algunos de los mayores clientes de Nvidia habrían sido informados de que determinadas configuraciones de servidores con sus aceleradores de inteligencia artificial costarán más de un 15 % adicional. La información de Bloomberg atribuye el dato a personas familiarizadas con comunicaciones que todavía no son públicas.

Los aumentos afectarían sistemas entregados a comienzos de 2027, incluidas configuraciones basadas en Grace Blackwell y Vera Rubin. El porcentaje no sería uniforme, pues dependería de la generación de los chips y de la cantidad y el tipo de memoria instalada.

La información no equivale a un anuncio oficial de precios. Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente el reporte y que Nvidia no respondió inmediatamente a su solicitud de comentarios.

La memoria gana peso en el costo de la infraestructura

El contexto del mercado respalda la existencia de una fuerte presión sobre los componentes. TrendForce estima que la memoria DRAM y NAND Flash representará el 47 % de la inversión de capital de los principales proveedores de nube en 2026 y el 68 % en 2027. La firma considera que los precios elevados de la memoria ofrecen a los fabricantes de servidores y chips de IA mayores argumentos para trasladar costos a sus clientes.

TrendForce también prevé que los precios contractuales de HBM podrían aumentar entre un 70 % y un 140 % en 2027. Estas proyecciones aportan contexto al reporte sobre Nvidia, pero no demuestran por sí solas que el incremento señalado por Bloomberg ya sea definitivo.

Plataformas destinadas a grandes centros de datos

Vera Rubin forma parte de la nueva generación de sistemas de Nvidia para infraestructura de IA. La compañía anunció el 31 de mayo que la plataforma había entrado en producción y que los primeros envíos comerciales comenzarían durante el otoño boreal de 2026.

Para las organizaciones que planifican ampliaciones de capacidad en 2027, la principal consecuencia sería la necesidad de revisar los presupuestos por configuración. Hasta que Nvidia o los fabricantes de servidores comuniquen tarifas definitivas, el aumento debe considerarse una información atribuida a fuentes del sector y no una lista oficial de precios.

Fuentes

Ilustración creada por IA.