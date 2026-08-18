Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung concentran el 96% del mercado global de RAN

Los ingresos mundiales de la red de acceso de radio (RAN) experimentaron un modesto aumento interanual en el segundo trimestre de 2026, marcando una tendencia de estabilización tras más de dos años de contracciones, informó Dell’Oro Group.

Según un informe publicado por la firma de análisis de mercado, los ingresos del sector superaron levemente las expectativas durante el segundo trimestre del año, extendiendo una racha de crecimiento a tres periodos consecutivos.

Stefan Pongratz, vicepresidente de Dell’Oro Group, comenta que la fase de corrección del mercado de cobertura a capacidad ha quedado atrás en su mayor parte. «Si bien la recuperación sigue siendo desigual entre las regiones y los proveedores, tres trimestres consecutivos de crecimiento modesto respaldan la narrativa de que el mercado se está moviendo hacia una trayectoria más estable», sostuvo el ejecutivo.

En cuanto al desempeño de los fabricantes, el reporte señala resultados mixtos. La consultora destacó que Huawei registró un trimestre sólido, mientras que los resultados de Ericsson fueron inferiores a lo proyectado. A pesar de estas variaciones trimestrales, las clasificaciones generales de proveedores se mantuvieron sin cambios, mostrando un panorama competitivo estable en la primera mitad de 2026 en comparación con 2025.

El informe detalla que los cinco principales proveedores de equipos RAN a nivel mundial por ingresos durante el primer semestre del año fueron Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung. En conjunto, estas empresas representaron el 96 % del mercado total.

Pese a la mejora observada en el segundo trimestre, Dell’Oro Group indicó que su perspectiva para 2026 se mantiene sin alteraciones, proyectando que los ingresos mundiales de RAN permanecerán mayormente planos a nivel global. La compañía advierte que la evolución de la cadena de suministro y los patrones de demanda regional continuarán siendo factores que condicionarán el resto del año.

Fuentes

Comunicado de prensa: RAN Market Extends Growth Streak to Three Quarters in 2Q26, distribuido por Dell’Oro Group.

Ilustración creada por IA.