Microsoft expande su ecosistema visual con MAI-Image-2.6 y su nueva variante Flash

Microsoft presentó la variante Flash de MAI-Image-2.6, un modelo optimizado para baja latencia y alto volumen de solicitudes.

Microsoft amplió el 4 de septiembre la disponibilidad de su familia MAI-Image-2.6 para desarrolladores. Según el anuncio de Microsoft AI, el modelo principal y la nueva variante MAI-Image-2.6-Flash pueden probarse en MAI Playground y desplegarse en modalidad de vista previa mediante Microsoft Foundry.

La ficha técnica indica que la versión principal fue liberada inicialmente el 14 de agosto de 2026, mientras que la variante Flash llegó el 4 de septiembre. Microsoft presenta el primer modelo como la opción orientada a mayor precisión y a Flash como una alternativa para aplicaciones sensibles a la latencia y con un volumen elevado de solicitudes.

Generación y edición con imágenes de referencia

Los dos modelos reciben texto e imágenes como entrada. Pueden crear una composición desde una descripción o modificar material existente mediante instrucciones, con funciones para retirar o sustituir objetos, cambiar atributos, actualizar texto, corregir desenfoques y conservar la estructura de una escena durante ediciones sucesivas.

La documentación de Microsoft Foundry clasifica ambos modelos como productos en vista previa y confirma que admiten generación desde texto y edición de imagen a imagen. Microsoft también destaca el uso simultáneo de varias referencias visuales, relaciones de aspecto variables y conexión con información de la web para contextualizar determinadas solicitudes.

MAI-Image-2.6 utiliza una arquitectura de difusión con aprendizaje basado en flow matching. La ficha del modelo declara 20.000 millones de parámetros sin contar las capas de representación y una ventana de contexto de 32.000 tokens. Estas cifras describen su escala y funcionamiento, pero no permiten por sí solas determinar la calidad de las imágenes.

Qué muestran las clasificaciones públicas

En la clasificación de generación desde texto de Arena fechada el 4 de septiembre, MAI-Image-2.6 aparecía en el segundo puesto. También ocupaba la segunda posición en la prueba de edición de una imagen. Arena calcula sus puntuaciones a partir de preferencias expresadas por usuarios que comparan resultados sin conocer inicialmente el modelo que los produjo.

Los datos de Artificial Analysis consultados el 7 de septiembre también situaban al modelo en el segundo puesto para generación desde texto y en el primero de su clasificación de edición. Estas posiciones respaldalan que el modelo resulta competitivo en comparaciones ciegas, pero pueden variar a medida que se incorporan votos, competidores y nuevas versiones. Tampoco sustituyen las pruebas con los flujos de trabajo específicos de cada organización.

Datos de entrenamiento y límites de uso

El resumen público de datos declara que el entrenamiento empleó más de 1.000 millones de imágenes y un corpus textual situado en el intervalo de 1.000 millones a 10 billones de tokens. Los conjuntos contenían información recopilada hasta mayo de 2026. Microsoft señala que combinó datos adquiridos, abiertos y públicamente disponibles, y que excluyó sitios de pago y páginas que impiden el rastreo mediante controles como robots.txt.

El documento no ofrece una relación exhaustiva de todas las fuentes utilizadas, aunque menciona Wikipedia entre los grandes conjuntos públicos. Microsoft afirma haber aplicado filtros sobre los datos y controles sobre las solicitudes y resultados para reducir contenido sexual, violento, engañoso o abusivo. La propia ficha reconoce que estas medidas no eliminan la posibilidad de obtener material dañino o inesperado.

Al tratarse de modelos en vista previa, los equipos interesados deberán comprobar disponibilidad regional, costos, límites de solicitudes, comportamiento de los filtros y consistencia visual antes de incorporarlos a procesos de producción.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Microsoft