Microsoft descontinuará la función COPILOT integrada en las celdas de Excel en septiembre

La función que permitía enviar instrucciones de inteligencia artificial desde una celda dejará de estar disponible el 14 de septiembre de 2026. Copilot continuará funcionando mediante su interfaz general en Excel.

Microsoft retirará la función COPILOT de Excel a partir del 14 de septiembre de 2026. La fecha aparece en una actualización de la documentación oficial, que confirma que la característica dejará de estar disponible y remite a los usuarios a la experiencia general de Copilot en Excel.

La medida afecta a una función que permanecía en fase preliminar dentro de los programas Microsoft 365 Insider y Frontier. No supone la eliminación de Copilot en Excel, sino el abandono de una forma específica de utilizar el asistente directamente desde las celdas.

Una función de inteligencia artificial dentro de las fórmulas

Microsoft presentó COPILOT en agosto de 2025 para usuarios del canal Beta de Excel en Windows y macOS. Posteriormente extendió las pruebas a Excel para la web mediante el programa Frontier.

La función aceptaba instrucciones en lenguaje natural y referencias a rangos de celdas. Podía emplearse para resumir comentarios, clasificar textos, generar contenido o consultar información. Su sintaxis seguía la estructura habitual de una fórmula de Excel, comenzando con el signo igual y el nombre COPILOT.

La propia documentación de Microsoft advertía que sus respuestas podían ser incorrectas y recomendaba no emplearla en cálculos que exigieran resultados deterministas. También desaconsejaba su uso para informes financieros, documentos legales y otras tareas con implicaciones regulatorias o de cumplimiento.

Copilot seguirá disponible en Excel

La retirada no afecta al conjunto de capacidades de Copilot en la hoja de cálculo. Según la guía vigente de Microsoft, el asistente puede editar libros, generar datos y fórmulas, crear gráficos y tablas dinámicas, buscar información en la web e identificar tendencias o valores atípicos.

Estas tareas se gestionan desde la interfaz de Copilot, que ofrece modos para editar el libro, preparar un plan de trabajo o mantener la respuesta dentro del chat. Microsoft presenta esta experiencia como el camino compatible para continuar utilizando inteligencia artificial en Excel después de la retirada de la función integrada en las celdas.

Las organizaciones que hayan probado la fórmula COPILOT deberían localizar los libros y materiales de capacitación que dependan de ella antes del 14 de septiembre. También conviene sustituir los procedimientos asociados por funciones nativas de Excel o por las herramientas disponibles en la interfaz general de Copilot.

Fuentes

Ilustración creada por IA.