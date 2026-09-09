Google documentó una operación en la que un atacante utilizó un sistema de múltiples agentes para planificar y ejecutar una campaña de recolección de credenciales en menos de seis horas.

Los atacantes informáticos están pasando del uso puntual de chatbots a sistemas capaces de coordinar varias tareas durante una operación. Un informe de Google Threat Intelligence Group, publicado el 8 de septiembre de 2026, describe una campaña de recolección masiva de credenciales planificada y ejecutada en menos de seis horas con ayuda de agentes de inteligencia artificial.

El actor, considerado por Google como probablemente motivado por intereses económicos, había comprometido la infraestructura en la nube de una organización. Desde ese entorno desplegó un marco compuesto por varios agentes y utilizó un asistente de programación, instrucciones operativas y archivos en formato Markdown para organizar el ataque.

El sistema administró de forma autónoma el escaneo de vulnerabilidades, la resolución de errores y la rotación de direcciones IP. El uso de la infraestructura de la víctima también permitió que el tráfico se originara desde direcciones legítimas. Según Google, la campaña comprometió miles de credenciales pertenecientes a terceros.

Menos intervención humana durante el ataque

La automatización convencional forma parte de las operaciones informáticas maliciosas desde hace años. El cambio observado por los investigadores consiste en incorporar modelos capaces de interpretar resultados, tomar decisiones y adaptar los siguientes pasos sin esperar instrucciones humanas para cada tarea.

John Hultquist, analista jefe de Google Threat Intelligence Group, señaló que su equipo trabaja bajo el supuesto de que todos los actores de amenazas emplean IA en alguna medida. Se trata de una valoración del investigador, mientras que el informe documenta casos concretos entre grupos criminales y operaciones vinculadas a Estados.

Google introduce además un matiz importante. Sus investigadores todavía no han observado una cadena completamente autónoma capaz de descubrir vulnerabilidades de día cero y explotarlas contra objetivos reales. Las evidencias muestran, en cambio, una evolución gradual hacia operaciones con mayor autonomía y menor tiempo de respuesta para los defensores.

La cadena de suministro también está en la mira

El informe describe actividades atribuidas a UNC6780, también conocido como TeamPCP, contra los ecosistemas PyPI, npm y Docker Hub. El grupo habría utilizado cuentas legítimas comprometidas para distribuir componentes manipulados y diseñó funciones orientadas a engañar tanto a asistentes de programación como a escáneres de seguridad basados en modelos de lenguaje.

Los atacantes también están buscando modelos propietarios, código fuente, instrucciones, credenciales de interfaces de programación y capacidad de procesamiento. Google afirma haber investigado casos de robo de activos de IA en organizaciones tecnológicas, sanitarias y de medios, así como el uso no autorizado de entornos en la nube para ejecutar cargas de trabajo intensivas.

Para los equipos de seguridad, el escenario amplía el número de elementos que deben vigilar. A las aplicaciones, identidades e infraestructura tradicionales se suman los agentes, sus instrucciones, los repositorios utilizados durante el desarrollo y las credenciales que permiten acceder a modelos y servicios de IA.

Fuentes

Ilustración creada por IA.