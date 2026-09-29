Google migrará los Gems de Gemini a Skills de forma escalonada

La conversión automática comenzará en noviembre de 2026 para las cuentas personales. Las cuentas empresariales y educativas seguirán durante 2027, mientras Google completa las funciones del nuevo formato.

Google comenzará a retirar Gems, la función para crear versiones personalizadas de Gemini, y trasladará las configuraciones de los usuarios a un nuevo formato denominado Skills. La documentación oficial de Gemini Apps señala que la transición empezará en noviembre de 2026 para las cuentas personales y se realizará automáticamente.

Un aviso mostrado en el administrador de Gems, documentado inicialmente por 9to5Google y posteriormente por TechCrunch, sitúa el comienzo de la migración automática el 17 de noviembre de 2026. Los usuarios podrán seguir utilizando cada Gem hasta que su conversión se complete y no tendrán que iniciar el proceso por su cuenta.

Instrucciones reutilizables dentro de cualquier conversación

Al igual que Gems, Skills permite guardar instrucciones destinadas a tareas recurrentes. La diferencia principal es que estas instrucciones pueden incorporarse directamente en una conversación de Gemini, sin abrir primero un asistente separado. Google indica que una Skill puede activarse escribiendo una barra inclinada y su nombre. La empresa planea sustituir posteriormente ese mecanismo por el signo arroba.

Gemini también podrá reconocer cuándo una Skill resulta pertinente para una consulta y aplicarla automáticamente. Además, será posible combinar varias Skills en una misma conversación para construir flujos de trabajo más complejos.

La compañía permite importar Skills mediante archivos SKILL.md y establece un máximo de 100 Skills activas al mismo tiempo. Por ahora, su disponibilidad se concentra en usuarios mayores de 18 años que acceden con una cuenta personal de Google. La expansión a cuentas laborales y educativas llegará más adelante.

El retiro de Gems tendrá varias etapas

La retirada no ocurrirá simultáneamente para todos los usuarios. La ayuda oficial establece noviembre de 2026 para las cuentas personales, marzo de 2027 para cuentas de Workspace empresariales y de organizaciones sin fines de lucro, y junio de 2027 para cuentas educativas.

Este calendario matiza el aviso del 17 de noviembre, que corresponde al inicio del proceso observado en Gemini para usuarios particulares y no al cierre inmediato de Gems en todas las modalidades de Workspace.

Quienes no deseen esperar pueden recrear manualmente sus Gems como Skills. El procedimiento exige copiar el nombre, la descripción y las instrucciones. Si el Gem utiliza archivos como fuentes de conocimiento, estos deben descargarse y añadirse a la nueva Skill siguiendo la estructura indicada por Google.

La transición todavía tiene limitaciones

Google reconoce que Skills aún no funciona con algunas herramientas disponibles en Gems. Entre las incompatibilidades actuales se encuentran Canvas, Deep Research, aprendizaje guiado y determinadas funciones para crear video o música. Tampoco existe una página exclusiva que reúna las conversaciones realizadas con una Skill.

La empresa afirma que incorporará funciones como compartir Skills y adjuntar archivos procedentes de Google Drive o cuadernos de Gemini Notebook. Estas prestaciones no deben considerarse disponibles de forma general hasta que concluya su despliegue.

Google presentó Gems en agosto de 2024 como una forma de configurar expertos personalizados para programación, escritura, aprendizaje y otras tareas. El cambio a Skills conserva el principio de guardar instrucciones, pero lo integra en las conversaciones generales de Gemini y permite combinar varias configuraciones.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google