Google abre Gemini Omni 1.1 Flash en Vids a las cuentas gratuitas

Google amplió el acceso a Google Vids para que los usuarios con cuentas personales o de Workspace puedan generar videos con Gemini Omni 1.1 Flash. La herramienta incorpora controles de duración, extensión de escenas y salida en 1080p.

Google amplió el acceso a la creación de videos con inteligencia artificial en Google Vids. Según el anuncio de la compañía, los usuarios con una cuenta personal de Google o una cuenta de Google Workspace pueden utilizar Gemini Omni 1.1 Flash desde la versión de escritorio.

La función se encuentra en la pantalla inicial de Vids, dentro de la opción para crear videos con IA. A partir de una instrucción escrita, el sistema puede generar escenas e incorporarlas a un proyecto editable.

Más control sobre las escenas

La integración permite extender escenas mientras intenta conservar el contexto visual, la iluminación, los personajes y el entorno. También ofrece controles para definir la duración de cada clip y ajustar el material a una narración o a la estructura general del video.

Google afirma que Vids puede generar escenas nuevas en resolución 1080p y escalar clips creados previamente. La ficha técnica publicada por Google DeepMind describe Gemini Omni Flash como un modelo multimodal que admite texto, imágenes, audio y video como entradas, y produce video de alta resolución con sonido.

La misma documentación advierte que el modelo todavía puede tener dificultades para mantener una consistencia completa durante las ediciones, representar movimientos complejos o generar texto con total precisión.

El acceso gratuito tiene límites

La disponibilidad sin suscripción no implica un uso ilimitado. El centro de ayuda de Google indica que las cuentas personales disponen de hasta seis generaciones mensuales, compartidas entre clips de video y avatares de IA. Algunas funciones de edición también pueden estar restringidas para estas cuentas.

Los planes de Google AI y las distintas ediciones de Workspace incluyen cupos superiores. En organizaciones y centros educativos, los administradores pueden controlar o desactivar el acceso a Vids y a sus funciones generativas.

Identificación del contenido generado

Google señala que cada clip creado con Omni 1.1 en Vids incorpora SynthID, una marca digital imperceptible integrada en los fotogramas para identificar material generado mediante inteligencia artificial.

La empresa también anticipó la incorporación de narraciones generadas a partir de texto mediante Gemini 3.8 Flash-Lite, con compatibilidad prevista para más de cien idiomas. Esta función todavía figura como próxima, por lo que no forma parte de la disponibilidad inicial anunciada.

Disponibilidad

Google Vids funciona desde un navegador de escritorio. Para iniciar un proyecto, el usuario debe acceder con su cuenta y seleccionar la opción de creación de videos con IA. La presencia de cada función puede variar según el tipo de cuenta, el plan contratado, el idioma y la configuración establecida por el administrador.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google