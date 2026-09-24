Anthropic presenta Claude Opus 5.5: un millón de tokens de contexto y rebaja de precios

Con pensamiento adaptativo permanente y capacidad de hasta 128.000 tokens de respuesta, Claude Opus 5.5 ya está disponible en la API de Anthropic, AWS y Google Cloud, prometiendo reducir los costes operativos hasta un 40%.

Anthropic presentó el 22 de septiembre Claude Opus 5.5, un modelo orientado a tareas prolongadas de programación, agentes y trabajo de conocimiento. Según la presentación de la compañía, el modelo ya está disponible en sus productos y a través de servicios de Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft.

La documentación técnica identifica el modelo para la API como claude-opus-5-5 . Su precio base es de 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida. Las lecturas desde caché cuestan 0,20 dólares por millón de tokens.

Estas tarifas representan una reducción del 20 por ciento frente a los precios de entrada y salida de Claude Opus 5. Anthropic sostiene que el costo total puede disminuir alrededor de un 40 por ciento en cargas de trabajo habituales, debido también a un menor consumo de tokens. Esa estimación procede de pruebas internas y puede variar según la aplicación.

Contexto amplio y cambios para desarrolladores

Claude Opus 5.5 admite una ventana de contexto de un millón de tokens y respuestas de hasta 128.000 tokens. El pensamiento adaptativo está activado de forma permanente y su intensidad puede ajustarse mediante el parámetro de esfuerzo.

Anthropic advierte de cambios que pueden afectar integraciones existentes. Entre ellos figuran la imposibilidad de desactivar el modo de pensamiento, modificaciones en el uso forzado de herramientas y diferencias en la estructura de algunas respuestas. La compañía recomienda revisar las aplicaciones antes de migrarlas desde Opus 5.

Las cifras de rendimiento requieren contexto

Anthropic atribuye al modelo mejoras en programación autónoma, uso de computadoras, análisis y velocidad de generación. Sin embargo, buena parte de los resultados publicados procede de evaluaciones internas o de pruebas efectuadas con configuraciones diferentes, por lo que no permite establecer una ventaja universal para todas las cargas de trabajo.

METR realizó una evaluación previa al lanzamiento durante diez días laborables. La organización encontró mejoras frente a Claude Fable 5.1, pero las calificó como moderadas y no como un salto discontinuo. También observó debilidades en tareas prolongadas que un especialista humano probablemente evitaría y consideró improbable que el modelo pueda automatizar por completo la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial.

Salvaguardas y límites de la evaluación

Anthropic afirma que Opus 5.5 incorpora controles específicos para tareas de ciberseguridad, biología y extracción de capacidades. Algunas solicitudes de seguridad informática pueden ser derivadas automáticamente a otro modelo, mientras que las organizaciones verificadas podrán solicitar accesos con controles adaptados.

La evaluación de METR fue realizada mediante un acuerdo no remunerado, aunque Anthropic pudo revisar y proponer cambios al resumen antes de su publicación. METR precisó además que su trabajo se concentró en las capacidades relacionadas con investigación de inteligencia artificial y no evaluó las propiedades generales de alineamiento del modelo.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic