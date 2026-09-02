Anthropic lanza Claude Fable 5.1 con caché más barato y estrena Mythos 5.1 para áreas sensibles

La compañía presenta dos variantes de su nuevo modelo: una de acceso general con costos reducidos para tareas extensas, y otra exclusiva para investigadores verificados en ciberseguridad y biociencias.

Anthropic presentó el 1 de septiembre de 2026 Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, dos productos basados en el mismo modelo de inteligencia artificial, pero desplegados con diferentes niveles de salvaguardas. Fable 5.1 es la versión de disponibilidad general, mientras que Mythos 5.1 está dirigido a organizaciones verificadas que trabajan en ciberseguridad y ciencias biológicas.

Disponibilidad y especificaciones

Fable 5.1 puede utilizarse mediante la API de Claude con el identificador claude-fable-5-1 . También está disponible a través de servicios de Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft. AWS confirmó por separado su incorporación a Amazon Bedrock y Claude Platform on AWS.

La documentación técnica de Anthropic especifica una ventana de contexto de un millón de tokens, un máximo de salida de 128.000 tokens y razonamiento adaptativo activado de forma permanente. La compañía recomienda el modelo para tareas prolongadas de programación, investigación y elaboración de documentos complejos.

Mythos 5.1 conserva las mismas especificaciones, pero su acceso se limita a participantes aprobados. Anthropic afirma que esta versión aplica controles menos restrictivos en ámbitos de doble uso, por lo que no se ofrece como un modelo de acceso general. Inicialmente está disponible para un conjunto de organizaciones estadounidenses, con una futura ampliación sujeta a coordinación con las autoridades del país.

Una reducción concentrada en la caché

El precio base permanece en 10 dólares por millón de tokens de entrada y 50 dólares por millón de tokens de salida. El cambio se concentra en las lecturas de caché, que bajan de un dólar a 0,25 dólares por millón de tokens, según la tabla oficial de precios.

Anthropic calcula que esta reducción puede rebajar alrededor de 25% el costo total de las cargas habituales y hasta 45% el de tareas con uso intensivo de contexto y herramientas. Son estimaciones del proveedor basadas en la composición de sus cargas de trabajo, por lo que el ahorro efectivo dependerá de cuánto contexto pueda reutilizar cada aplicación.

Resultados publicados por el proveedor

En las evaluaciones divulgadas con el lanzamiento, Fable 5.1 obtuvo 52,6% en Terminal Bench Science 0.1, frente a 24,7% de Fable 5. En Terminal Bench 4.0 registró 55,8%, mientras que Mythos 5.1 llegó a 60,9%. La generación anterior obtuvo 42% bajo la configuración descrita por Anthropic.

Estos resultados fueron publicados por la propia compañía y no constituyen por sí solos una validación independiente. Anthropic señala además márgenes de error y diferencias entre configuraciones, herramientas y niveles de esfuerzo. Las organizaciones interesadas deberán probar el modelo con tareas, datos y controles representativos de sus propios entornos.

Salvaguardas y datos empresariales

Fable 5.1 permite buscar vulnerabilidades en código fuente, pero mantiene restricciones para actividades como generación de exploits, pruebas de penetración y análisis binario orientado a vulnerabilidades. Anthropic sostiene que los nuevos controles producen alrededor de 60% menos intervenciones en sesiones legítimas de ciberseguridad que los aplicados anteriormente a Fable 5. Esta cifra también procede de evaluaciones del proveedor.

La empresa anunció además Enterprise Frontier Safeguards, una arquitectura que permitirá a clientes elegibles almacenar los datos utilizados para supervisión en infraestructura de nube bajo su propio control. El despliegue se realizará por fases durante el otoño de 2026.

Para los equipos técnicos, las novedades más concretas son la reducción del precio de caché, la ventana de contexto de un millón de tokens y la separación explícita entre un modelo de acceso general y otro reservado para actividades sensibles. Las afirmaciones sobre superioridad y ahorro deberán contrastarse con evaluaciones propias antes de trasladar cargas de producción.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic