Claude unifica chat y Cowork en una sola experiencia

Anthropic comenzó a unificar Claude Cowork y el chat en una misma experiencia, acompañada por nuevas herramientas para crear y editar documentos, presentaciones y diseños.

Anthropic anunció en el blog oficial de Claude la integración progresiva de Claude Cowork y el chat en una misma experiencia. El cambio busca evitar que el usuario tenga que decidir de antemano qué modalidad necesita para resolver una consulta o encargar una tarea más extensa.

La compañía sostiene que Claude podrá determinar qué recursos requiere cada solicitud y conservar en una misma conversación el contexto, las habilidades y los conectores disponibles. Las conversaciones, proyectos y archivos existentes de Cowork permanecerán asociados a las cuentas de los usuarios durante la transición.

Nuevas herramientas para crear contenido

El anuncio incluye Claude Docs y Claude Slides, dos funciones para elaborar y editar documentos y presentaciones dentro de Claude. Los resultados podrán modificarse directamente, compartirse mediante un enlace y descargarse, según el formato, como archivos de PowerPoint o PDF.

Claude Design también se incorpora a las conversaciones para producir y ajustar recursos visuales. Anthropic indica que Docs, Slides y Design se encuentran en beta para planes de pago. En organizaciones con Claude Enterprise, los administradores podrán decidir cuándo habilitar estas funciones.

Despliegue gradual y diferencias entre plataformas

La integración comenzó a distribuirse entre los planes Pro y Max y continuará durante las próximas semanas. Anthropic prevé llevarla posteriormente a los planes Team y Free, mientras que los clientes Enterprise recibirán un aviso con al menos 30 días de anticipación antes de cualquier cambio.

Claude Cowork puede utilizarse desde aplicaciones web, móviles y de escritorio. Las sesiones ejecutadas en la nube pueden continuar aunque el usuario cierre su portátil. Sin embargo, el centro de ayuda de Anthropic aclara que algunas operaciones con archivos locales, el navegador o el control del equipo dependen de que la aplicación de escritorio permanezca abierta y conectada al dispositivo correspondiente.

El despliegue será gradual, por lo que la interfaz y las funciones disponibles pueden variar temporalmente según el plan, la plataforma y la configuración administrativa de cada organización.

Fuentes

Ilustración: fotograma, presentación de Anthropic