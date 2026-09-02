Anthropic lanza EFS: los registros de seguridad de Claude pasan a la nube del cliente

La compañía anuncia Enterprise Frontier Safeguards, un nuevo sistema que permite a las organizaciones almacenar y auditar los datos de monitoreo de IA en su propia infraestructura, eliminando la necesidad de retención externa.

Anthropic anunció Enterprise Frontier Safeguards, EFS, una arquitectura destinada a detectar posibles usos indebidos de sus modelos avanzados sin que la empresa tenga que almacenar los registros de actividad en su propia infraestructura.

Datos bajo control de cada organización

El diseño permitirá guardar los datos utilizados para el monitoreo en las cuentas de nube de cada cliente, bajo sus propias claves de cifrado, políticas de acceso y sistemas de auditoría. Según Anthropic, los registros podrán residir en servicios como Amazon S3, Azure Blob Storage o Google Cloud Storage.

Los sistemas automatizados analizarán una ventana móvil de actividad para buscar patrones asociados con riesgos graves, entre ellos intentos de desarrollar capacidades ofensivas en ciberseguridad o biología y señales de credenciales robadas o filtradas. Cuando se genere una alerta, esta será remitida directamente al cliente.

La revisión humana quedará en manos del personal autorizado de cada organización. Anthropic sostiene que sus empleados no necesitarán examinar los datos marcados, una separación dirigida especialmente a sectores sujetos a requisitos estrictos de confidencialidad, como finanzas, salud, servicios jurídicos y administración pública.

Una alternativa a la retención durante 30 días

EFS responde a las dificultades creadas por la política de retención que Anthropic aplica a determinados modelos. La documentación de su centro de privacidad establece que las entradas y respuestas de los modelos cubiertos se conservan durante 30 días para tareas de seguridad.

La compañía argumenta que la conservación temporal permite correlacionar comportamientos distribuidos entre distintas sesiones y cuentas. Sin embargo, algunas organizaciones reguladas no pueden aceptar que un proveedor externo retenga esa información. EFS intenta resolver esa tensión trasladando el almacenamiento al entorno administrado por el cliente, sin eliminar el análisis automatizado.

Despliegue gradual

Anthropic prevé habilitar Enterprise Frontier Safeguards por etapas, con el objetivo de ampliar su disponibilidad durante el otoño de 2026. La compañía indica que los controles serán opcionales y no modificarán los precios de la API, los límites de uso ni el comportamiento de los modelos.

Anthropic no cobrará una tarifa adicional por EFS, aunque los clientes deberán asumir los costos que sus proveedores de nube apliquen por almacenamiento, lectura, escritura y transferencia de datos. AWS confirmó que participó en el desarrollo de la solución y que los clientes elegibles podrán mantener los datos en un entorno de nube bajo su control.

La propuesta fue desarrollada, según Anthropic, con aportes de más de cien organizaciones. Su efectividad para detectar abusos, reducir falsos positivos y cumplir requisitos regulatorios deberá evaluarse una vez que el sistema entre en operación a mayor escala.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic