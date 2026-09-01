Salesforce y Anthropic conectan Claude con datos y flujos de CRM en Claudeforce

Salesforce y Anthropic ampliaron su alianza con Claudeforce, una iniciativa para utilizar datos, permisos y procesos del CRM desde Claude. Su primera implementación incluye 37 habilidades de ventas y permanece limitada a clientes piloto.

Salesforce y Anthropic anunciaron Claudeforce, una ampliación de su alianza destinada a conectar las capacidades de Claude con los datos, reglas de negocio, permisos y flujos de trabajo administrados en Salesforce. La integración comprende componentes de Salesforce, Agentforce y Slack.

Claudeforce es el nombre de la asociación ampliada y no el de un único producto. Su primera implementación es Salesforce in Claude, un complemento que permite consultar información comercial y ejecutar determinadas acciones de Salesforce desde la interfaz de Claude.

Salesforce dentro de Claude

Salesforce in Claude incluye 37 habilidades de ventas preconfiguradas. Entre ellas figuran la preparación de reuniones, la revisión del estado de oportunidades y el análisis del pipeline. Las compañías indican que estas funciones pueden trabajar con el contexto disponible en Salesforce, Slack y otros conectores habilitados en Claude.

La comunicación oficial de Salesforce señala que un administrador podrá establecer la conexión y gestionar de forma centralizada la autenticación y los permisos. Las acciones solicitadas desde Claude serán canalizadas mediante Salesforce para aplicar las reglas empresariales configuradas en esa plataforma.

Claude dentro de Salesforce

La integración también opera en sentido contrario. Claude está disponible como modelo de razonamiento en Agentforce y puede utilizarse en Atlas Reasoning Engine, Agentforce Vibes, Agentforce Coworker y Agent Builder. Salesforce afirma que el acceso mediante Amazon Bedrock permite mantener estas cargas de trabajo dentro de su perímetro de confianza.

La relación tecnológica entre ambas empresas es anterior a Claudeforce. En octubre de 2025, Anthropic informó que Claude pasaría a ser uno de los modelos preferentes de Agentforce para sectores regulados y que Salesforce ampliaría el uso interno de Claude Code.

Slack y disponibilidad

La nueva etapa de la alianza también contempla Slack. Según Salesforce, Claude será el modelo predeterminado para varias de sus funciones de inteligencia artificial, incluidas capacidades asociadas con Slackbot, Claude Tag y el entorno colaborativo Slack Code.

Salesforce in Claude estaba disponible para un grupo seleccionado de clientes piloto cuando se realizó el anuncio, el 26 de agosto de 2026. Las empresas prevén abrir una beta durante septiembre de 2026 y añadir más habilidades prediseñadas hacia finales de año.

El anuncio no detalla precios, países incluidos en la beta ni una fecha para la disponibilidad general. Tampoco aporta evaluaciones independientes sobre precisión, ahorro de tiempo o impacto comercial. Por ahora, Claudeforce debe entenderse como una integración en fase piloto y una hoja de ruta compartida entre Salesforce y Anthropic.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Salesforce