Una encuesta detecta uso diario de IA en el área de marketing

Un estudio de Social Media Examiner entre 681 integrantes de su comunidad señala que el 73% usa inteligencia artificial a diario, mientras solo el 30% declara resultados significativos y medibles.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para una parte activa de la comunidad profesional del marketing. Según el informe anual de Social Media Examiner, el 73% de los encuestados utiliza IA para trabajar todos los días y otro 17% lo hace semanalmente. Solo el 2% asegura no utilizarla nunca.

Los porcentajes describen una audiencia específica y no un censo del sector. La encuesta se realizó en julio de 2026 con 681 participantes reclutados principalmente mediante correos enviados a la comunidad de la publicación. El 63% reside en Estados Unidos, el 60% trabaja por cuenta propia o en empresas de hasta diez empleados y otro 60% tiene 50 años o más. Estos rasgos limitan la posibilidad de extrapolar los resultados al conjunto de profesionales del marketing.

Claude gana peso entre los participantes

ChatGPT continúa como la plataforma más utilizada, mencionada por el 81% de la muestra. Claude alcanza el 65% y Gemini el 60%. La situación cambia cuando se pide elegir una sola plataforma como la más importante: Claude obtiene el 42% y ChatGPT el 39%, seguidas por Gemini con el 11% y Copilot con el 7%.

El resultado no equivale a una medición de cuota de mercado. Refleja las preferencias de los participantes y permite respuestas múltiples en la pregunta sobre uso. También muestra que una audiencia familiarizada con la IA tiende a trabajar con varias plataformas en lugar de depender de un único proveedor.

El estudio señala que el uso diario pasó del 37% en 2024 al 61% en 2025 y al 73% en 2026. Sin embargo, sus autores advierten que la pregunta de 2025 se refería a herramientas de IA generativa, mientras que la de 2026 preguntó por IA para el trabajo. Las muestras también fueron diferentes, aunque parcialmente coincidentes, por lo que la evolución debe interpretarse como orientativa.

El texto domina y los agentes siguen en pruebas

El 95% de los encuestados crea o mejora contenidos escritos mediante IA. La generación o edición de imágenes llega al 67%, mientras el video alcanza el 37% y el audio el 21%. El video concentra, al mismo tiempo, el mayor interés de aprendizaje, con un 74% que quiere desarrollar capacidades en ese formato.

Los agentes autónomos todavía no forman parte estable de la mayoría de los flujos de trabajo. El 11% afirma utilizarlos regularmente, el 24% está experimentando y el 44% planea adoptarlos. Esta última cifra expresa intención, no una implantación efectiva.

La percepción de valor supera a la medición

El 86% considera que la IA ahorra tiempo y la misma proporción declara mejoras de productividad. Pese a ello, solo el 30% informa de resultados significativos y medibles. Otro 39% observa beneficios difíciles de cuantificar, el 17% considera que es demasiado pronto para evaluarlos y el 10% no ha intentado medirlos.

La distancia entre adopción y resultados cuantificados también aparece en estudios empresariales más amplios. La encuesta global de McKinsey de 2025, realizada entre 1.993 participantes de 105 países, encontró que el 88% decía que su organización utilizaba IA en al menos una función. Sin embargo, cerca de dos tercios aún no habían comenzado a escalarla en toda la empresa y solo el 39% atribuía algún impacto en el resultado operativo a la tecnología. Las muestras y preguntas no son directamente comparables, pero ambas investigaciones muestran que utilizar IA es más común que medir su efecto económico.

Una investigación de Salesforce entre 4.450 responsables de marketing también situó la adopción en niveles elevados, aunque identificó la fragmentación y la calidad de los datos como barreras para personalizar las comunicaciones. La diferencia entre sus porcentajes y los de Social Media Examiner confirma que los resultados dependen de la definición de adopción y de la composición de cada muestra.

Precisión y privacidad encabezan las inquietudes

La precisión y fiabilidad del contenido generado preocupa al 78% de los participantes, seguida por la privacidad y seguridad de los datos, con un 77%. Además, el 46% cree que la IA eliminará más empleos de los que creará durante los próximos tres años, frente al 23% que espera un saldo positivo. Estos datos recogen percepciones de los encuestados y no constituyen una previsión del mercado laboral.

El informe ofrece así una fotografía útil de una comunidad digitalmente activa: uso frecuente, preferencia creciente por varias plataformas e interés en la automatización. Su principal cautela editorial es también su conclusión más relevante. La adopción avanza con mayor rapidez que la formación proporcionada por las empresas, la integración estable de agentes y la medición sistemática de resultados.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio