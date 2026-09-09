Presentan demanda colectiva contra Anthropic por la información sobre los límites de uso de Claude Max

La comercialización de los planes Claude Max de 100 y 200 dólares mensuales enfrenta una demanda colectiva en California. El demandante acusa a Anthropic de inflar las expectativas de uso al no transparentar adecuadamente cómo operan sus restablecimientos cada cinco horas.

Anthropic afronta una demanda colectiva propuesta por la forma en que comercializa los planes Claude Max 5x y Max 20x. El caso, identificado como Kahn v. Anthropic PBC, fue presentado el 14 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, según el expediente judicial.

El demandante, Karl Kahn, sostiene que las denominaciones 5x y 20x inducen a pensar que las suscripciones entregan cinco y veinte veces el uso total disponible en el plan Pro. La demanda atribuye a Max 5x una capacidad efectiva de alrededor de 3,5 veces la de Pro y sitúa a Max 20x entre seis y ocho veces. Estas cifras son alegaciones del demandante y no han sido establecidas por el tribunal.

Límites por sesión y topes semanales

Anthropic cobra 100 dólares mensuales por Max 5x y 200 dólares por Max 20x, de acuerdo con su centro de ayuda. La empresa explica actualmente que los multiplicadores corresponden al uso disponible en cada sesión y que esos límites se restablecen cada cinco horas.

La misma documentación indica que los planes de pago también están sujetos a un límite semanal compartido entre los modelos. Anthropic se reserva además la posibilidad de aplicar otros topes mensuales o restricciones vinculadas a modelos y funciones. La página de precios presenta los planes Max como opciones con cinco o veinte veces más uso que Pro, mientras su apartado de preguntas frecuentes especifica que la comparación se refiere a cada sesión de cinco horas.

El litigio continúa abierto

El registro público del caso muestra una demanda inicial presentada el 14 de junio, una primera versión modificada del 20 de julio y un nuevo escrito de demanda incorporado el 8 de septiembre de 2026. El texto de este último documento todavía no estaba disponible en el archivo público consultado, por lo que no es posible precisar qué alegaciones fueron añadidas.

El expediente también registra una moción de desestimación presentada el 20 de agosto. El tribunal no ha resuelto el fondo de las acusaciones ni ha certificado todavía una clase de consumidores. Por tanto, el proceso permanece en una etapa preliminar y no existe una determinación de responsabilidad contra Anthropic.

Fuentes

Ilustración creada por IA.