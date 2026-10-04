Google reserva el primer acceso a Gemini 4 Argon para equipos de ciberdefensa

Un grupo de socios de Fairwind recibe acceso inicial a Gemini 4 Argon, el modelo de Google orientado a programación, trabajo empresarial y seguridad informática.

Google anunció Gemini 4 Argon el 30 de septiembre de 2026. Según el comunicado oficial, su distribución comienza de forma restringida, antes de una apertura más amplia.

La presentación de Google DeepMind destaca su capacidad para abordar tareas prolongadas de ingeniería de software, finanzas y trabajo jurídico. También le atribuye la capacidad de localizar, validar y corregir vulnerabilidades de manera autónoma. Estas capacidades son afirmaciones del proveedor, cuyo alcance práctico depende del entorno y de la tarea.

Procesos prolongados y resultados con matices

Google anuncia un límite de salida de un millón de tokens, frente a los 64.000 anteriores. También describe usos internos en migración de código, optimización de memoria y algoritmos cuánticos; son resultados comunicados por la propia empresa.

Existe una diferencia que conviene considerar: la ficha de Vals AI registra 262.144 tokens como máximo de salida en su configuración de evaluación. Las fuentes consultadas no aclaran la relación entre ese valor y el límite anunciado por Google.

En Vals Index, Argon figura primero con un 68,90 %. Sin embargo, ocupa posiciones inferiores en otras pruebas, como Legal Research Bench y CUA-bench. El liderazgo del índice no implica que sea la mejor opción para cualquier aplicación.

En AutomationBench de Zapier, la configuración de razonamiento alto encabeza la clasificación con un 51,29 %. La prueba evalúa la ejecución de procesos empresariales en seis áreas, mediante entornos simulados y criterios definidos sobre el estado final de los datos. El resultado describe ese conjunto de tareas y no debe interpretarse como una tasa de éxito universal en empresas reales.

Acceso inicial mediante Fairwind

El programa Fairwind reúne a más de 650 socios, pero Google precisa que solo un subconjunto obtiene acceso a Argon. Entre las organizaciones prioritarias figuran gobiernos, operadores de infraestructura crítica y plataformas tecnológicas.

Los participantes deben aplicar autenticación multifactor resistente al phishing, controlar el acceso de sus empleados y registrar el uso. Tampoco pueden compartir, revender o redistribuir el acceso al modelo.

Fairwind permite utilizar Argon de forma independiente o junto con CodeMender, un agente especializado en investigar vulnerabilidades y automatizar correcciones. Google indica que las organizaciones no elegibles pueden utilizar CodeMender con modelos disponibles públicamente.

Precio y disponibilidad

El precio introductorio anunciado es de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida. Después subirá a 4 y 20 dólares, respectivamente.

Google prevé ampliar el acceso empezando por clientes de pago de la API y suscriptores de Google AI Ultra. El anuncio no fija una fecha para esa ampliación ni para el fin del periodo introductorio.

Fuentes

Ilustación: Captura del sitio de Google