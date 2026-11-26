Una aplicación descrita en lenguaje natural queda instalada con su propio ícono. Con acceso completo, puede ejecutar programas y borrar archivos sin confirmación.

Anthropic lanzó el 24 de noviembre, en versión beta, una función que permite instalar un artefacto de Claude como aplicación de escritorio en Mac y Windows. Según el anuncio de la empresa, la aplicación tiene su propio ícono, se abre en una ventana aparte y no dentro de Claude, puede compartirse con otras personas y se actualiza sola cuando se edita el artefacto. También puede usar Claude y los conectores del usuario, como el calendario o el correo.

Los artefactos son las piezas interactivas que Claude genera junto a la conversación, como paneles de datos, calculadoras o pequeñas herramientas, y que en las últimas semanas se han acercado a una suite ofimática. Ahora pueden quedar instalados como un programa más del equipo.

Cómo funciona

El proceso tiene tres pasos: actualizar la aplicación de Claude para Mac o Windows, describir la aplicación y probarla como artefacto, y elegir «Install as app» en el menú Compartir. No hace falta empaquetarla ni firmar el código, ni tener una clave de API o un inicio de sesión aparte, porque usa la cuenta de Claude del usuario.

Según IT-Connect, se requiere la versión 6.28899.0 o posterior de Claude para escritorio. En macOS las aplicaciones quedan en una carpeta «Claude Apps» dentro de Aplicaciones, y en Windows aparecen en el menú Inicio con un acceso directo. MacRumors agrega que pueden sumar un ícono en la barra de menús.

Como ejemplos, Anthropic muestra aplicaciones creadas por sus empleados: un editor de imágenes por capas, un gestor de archivos, una herramienta que ordena carpetas según reglas, una terminal con Claude como asistente y un monitor del rendimiento del equipo.

Tres niveles de permisos

El punto que más atención requiere son los permisos. Anthropic define tres niveles:

Predeterminado. La aplicación solo puede hacer lo que haría una página web en el navegador.

La aplicación solo puede hacer lo que haría una página web en el navegador. Permisos de aplicación. Puede mantener ventanas siempre visibles, usar atajos de teclado globales y enviar notificaciones.

Puede mantener ventanas siempre visibles, usar atajos de teclado globales y enviar notificaciones. Acceso completo al equipo. Puede ejecutar programas y leer, modificar o borrar archivos sin pedir confirmación cada vez.

Anthropic establece algunos resguardos. Los permisos valen solo para la versión aprobada, así que Claude vuelve a preguntar tras cada actualización. El acceso completo solo puede otorgarse a aplicaciones creadas por el propio usuario o, en los planes Team y Enterprise, por su organización. Pero la empresa advierte que no revisa las aplicaciones antes de que se instalen, y que las partes que se cargan desde otros sitios web pueden cambiar sin una nueva consulta. Para quien comparte una aplicación con permisos amplios, eso traslada la responsabilidad a quien la crea y a quien la instala.

Disponibilidad y límites

La beta está disponible en todos los planes, incluido el gratuito. En Team viene activada, pero sin acceso completo al equipo. En Enterprise está desactivada hasta que un propietario la habilite, y no está disponible para organizaciones configuradas para cumplir la norma estadounidense HIPAA sobre datos de salud ni para despliegues híbridos.

Otras condiciones:

Para abrir una aplicación se necesita conexión a internet y haber iniciado sesión en Claude.

No pueden instalarse los documentos, presentaciones y planillas de Claude, ni los artefactos más antiguos, según IT-Connect.

Las solicitudes que la aplicación hace a Claude se descuentan de los límites de uso del plan.

No hay versión para Linux, la web ni el móvil.

La función se suma a otras con las que Anthropic amplía lo que Claude puede hacer en el equipo del usuario, en la línea de la guía para construir agentes siempre activos que publicó este mes. Ninguna de las fuentes consultadas menciona evaluaciones independientes de la seguridad del modelo de permisos.

Fuentes

Ilustración generada por IA.