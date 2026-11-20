Recaudó US$81.300 millones y sus acciones cerraron 17% sobre el precio de colocación, en un día de fuertes caídas en Wall Street.

Anthropic comenzó a cotizar el jueves 19 de noviembre en el Nasdaq, bajo el símbolo ANT, con la mayor oferta pública inicial registrada hasta ahora. La empresa vendió 980 millones de acciones clase A a US$83 cada una, por encima del rango de US$70 a US$78 con que se había ofrecido, y recaudó US$81.300 millones, según cifras de CNBC recogidas por FinanceFeeds. El monto supera la salida a bolsa de SpaceX en junio. Con una colocación privada paralela de US$26.000 millones, el total captado llega a unos US$107.300 millones, de acuerdo con Business Standard.

La acción abrió en US$111,50, unos 34% sobre el precio de colocación, llegó a un máximo de US$114,99 y cerró en US$97,17, un alza de 17%. Según The Guardian, citado por Business Standard, la demanda fue cerca de seis veces mayor que las acciones ofrecidas. El debut ocurrió en una jornada negativa para el mercado: el Nasdaq cayó 2,25%, el S&P 500 2,02% y el Dow Jones 2,19%.

Cuánto vale Anthropic

La valoración depende de cómo se cuente. Considerando opciones y otros valores convertibles, la empresa vale cerca de US$1,8 billones. Con solo las acciones en circulación, la cifra baja a unos US$1,3 billones. Bloomberg la ubicó como la séptima empresa más valiosa del mundo, por delante de Saudi Aramco, Broadcom y TSMC. En su última ronda privada, en mayo, había sido valorada en US$965.000 millones, según CNBC, citada por The VC Corner.

Es la primera desarrolladora de grandes modelos de lenguaje fuera de China que sale a bolsa. OpenAI, que este mes captó US$11.000 millones con una valoración de US$1,25 billones, postergó su propia salida a bolsa para 2027, según Business Standard.

Lo que muestra el prospecto

El documento de registro ante la SEC (S-1), presentado el 26 de octubre, describe un crecimiento muy rápido de los ingresos y pérdidas contables elevadas. Según el análisis de The VC Corner:

Los ingresos del primer semestre de 2026 sumaron US$16.286 millones, frente a US$1.163 millones en el mismo período de 2025.

La pérdida neta del semestre fue de US$80.748 millones, pero unos US$72.388 millones corresponden a cambios no monetarios en el valor razonable de notas convertibles, derivados y acuerdos de inversión futura.

El segundo trimestre de 2026 fue el primero con resultado operacional positivo, de US$974 millones, entre los seis que muestra el documento.

La empresa tenía US$131.700 millones en efectivo e inversiones de corto plazo.

Los clientes que pagan al menos US$100.000 al año pasaron de más de 950 a más de 11.900 entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Las cifras más recientes que cita Business Standard apuntan en la misma dirección: ingresos de US$16.960 millones en el tercer trimestre, 47% más que en el segundo, y una tasa anualizada de US$81.000 millones al 31 de octubre. La herramienta de programación Claude Code aparece como uno de los principales motores de ese crecimiento.

El costo del cómputo

El principal punto de atención es el gasto en infraestructura. Business Standard sostiene que Anthropic tiene comprometidos cerca de US$900.000 millones en cómputo, incluidos centros de datos. The VC Corner, por su parte, suma unos US$637.000 millones en los contratos que el S-1 nombra con Google, Amazon, Microsoft, SpaceXAI, Broadcom, Nscale y Lambda, aunque el documento no detalla el monto de cada uno. Según el mismo análisis, los gastos de cómputo e infraestructura crecieron 300% en el segundo trimestre. A eso se suma la oposición local a nuevos centros de datos en Estados Unidos, que podría retrasar la capacidad disponible.

Quién controla la empresa

Anthropic es una corporación de beneficio público, una figura legal que obliga a considerar un propósito social junto al interés de los accionistas. Sus siete cofundadores concentran 50,1% de los votos a través de una única acción clase F que mantienen en una sociedad, Founder LLC, aunque cada uno tiene cerca de 1,3% de la propiedad, según estimaciones de Bloomberg. El Long-Term Benefit Trust, un fideicomiso independiente, elige a la mayoría del directorio. Los fundadores se comprometieron a destinar 80% de su patrimonio personal a filantropía, un compromiso voluntario y revocable, advierte Business Standard.

Lecturas divididas

Bob O’Donnell, de TECHnalysis Research, considera la salida a bolsa un paso clave para tranquilizar al mercado sobre el potencial de la IA. Rebecca Walser, de Walser Wealth Management, cree que puede reanimar el ánimo de los inversionistas, pero aconseja no perseguir la acción, que podría enfrentar presión en las próximas semanas. Morningstar fijó un valor razonable de US$92 por acción, por debajo del cierre del primer día.

La volatilidad siguió el viernes 20: antes de la apertura, la acción caía 6% en medio de una venta generalizada de títulos ligados a la IA que también afectaba a NVIDIA y AMD, según CNBC. La mayoría de los accionistas previos a la oferta no puede vender durante 180 días, con plazos más largos para los cofundadores, y la cobertura de los bancos colocadores debería comenzar a mediados de diciembre, cuando termine el período de silencio, informó FinanceFeeds. Anthropic aún no anuncia la fecha de sus primeros resultados como empresa cotizada.

Fuentes

Ilustración generada por IA.