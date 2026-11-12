La salida de Jensen Huang abre la mayor crisis de liderazgo en NVIDIA

Huang renunció como CEO y miembro del directorio tras admitir una relación con una exejecutiva de Megaspeed que la inteligencia estadounidense considera agente de China. Colette Kress asume como CEO interina.

NVIDIA informó el 12 de noviembre que Jensen Huang, cofundador de la compañía en 1993 y su único CEO desde entonces, renunció con efecto inmediato a sus cargos de presidente, CEO y miembro del directorio. Según el comunicado de la empresa, la directora financiera Colette Kress asumirá como CEO interina sin dejar su cargo actual, mientras el directorio busca un reemplazo definitivo entre candidatos internos y externos. Harvey C. Jones, exCEO de Synopsys y miembro del directorio desde 1993, fue nombrado primer presidente del directorio en la historia de la compañía. El directorio aceptó la renuncia el 11 de noviembre, según una presentación ante la SEC citada por TechCrunch.

El comunicado agradece a Huang sus contribuciones, no menciona los motivos de la salida y sostiene que las operaciones, los compromisos con clientes y la hoja de ruta de productos seguirán sin interrupciones. Huang no aparece citado.

Cómo se llegó a la renuncia

La crisis comenzó en octubre, cuando The New York Times informó de una relación cercana entre Huang y Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que es uno de los principales clientes de NVIDIA en el Sudeste Asiático. No tienen parentesco. El 6 de noviembre el mismo diario reveló un memorando elaborado este año que, según inteligencia estadounidense, señalaba que el Ministerio de Seguridad del Estado de China la había reclutado para obtener información sobre el ejecutivo. Un portavoz de NVIDIA respondió entonces que las interacciones entre ambos no eran inusuales y que la empresa no comparte información clasificada con sus clientes, de acuerdo con TechCrunch.

El 8 de noviembre Huang publicó una carta a los empleados en la que reconoció haber sido infiel a su esposa, pidió disculpas y afirmó que el directorio había iniciado una investigación independiente con la que cooperaría. Los consejeros independientes contrataron para ella al exfiscal federal interino Joon H. Kim. Según CBS News, el directorio declaró ese fin de semana que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa o la seguridad nacional.

Al día siguiente, el presidente Donald Trump confirmó que el FBI investiga el caso y dijo que Huang le aseguró no tener idea de que la mujer pudiera estar vinculada al espionaje, según recogió Tom’s Hardware. El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, calificó la acusación de infundada y de una campaña de desprestigio contra China, informó ITV News. El 11 de noviembre The New York Times publicó que Huang también había mantenido una relación con una vicepresidenta de NVIDIA que le reportaba directamente, algo que ni la empresa ni Huang confirmaron, y The Wall Street Journal informó que el directorio se preparaba para destituirlo. Esa misma noche, el directorio aceptó su renuncia.

El caso Megaspeed

El trasfondo comercial es el que más preocupa a Washington. Según The New York Times, citado por PBS, Megaspeed compró más de US$4.800 millones en chips de NVIDIA en los últimos dos años. Estados Unidos y Singapur la investigan por el presunto desvío a China de procesadores sujetos a restricciones de exportación; los investigadores estadounidenses sostienen que Alice Huang usó contactos y empresas pantalla para obtener unos 240.000 chips prohibidos, informó CBS News. NVIDIA afirma que su equipo de cumplimiento no encontró indicios de desvío, y Megaspeed sostiene que las inspecciones de las autoridades no hallaron transferencias ilícitas.

Bloomberg informó, según recogió Tom’s Hardware, que el abogado general de NVIDIA, Tim Teter, contactó en 2025 al jefe de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, Jeffrey Kessler, para preguntar por la investigación de Megaspeed y por la detención de Alice Huang en Singapur. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada judicialmente, y no se conocen cargos contra Huang.

Congreso, tribunales y mercado

Tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes habían pedido a Huang una sesión informativa y amenazaron con citarlo: Brian Mast, de Asuntos Exteriores, John Moolenaar, del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino, y Rick Crawford, de Inteligencia. Tras la renuncia, Mast anunció que Huang aceptó declarar a puerta cerrada antes del Día de Acción de Gracias, informó TechCrunch. El legislador, que ha discrepado con Huang sobre los controles de exportación, dijo que no quiere ver perjudicada a NVIDIA, pero que el exejecutivo tiene preguntas muy serias que responder.

En paralelo, un inversionista presentó una demanda colectiva en California contra NVIDIA y Huang, en la que sostiene que la empresa ocultó la relación y entregó información engañosa sobre sus vínculos con Megaspeed. La demanda abarca a quienes compraron acciones entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre.

Las acciones de NVIDIA cayeron 4,3% el 9 de noviembre. El 12 de noviembre, tras el anuncio de la renuncia, llegaron a bajar 14,3% durante la jornada y cerraron con una caída de 4,3%, a US$166,19, según datos de mercado recogidos por StockTitan. En el punto más bajo del día, la pérdida de valor bursátil superó los US$600.000 millones, según Technext24. TechCrunch, por su parte, estimó en más de US$300.000 millones la pérdida acumulada desde el viernes anterior.

Lo que viene

La primera prueba para la nueva dirección será el 17 de noviembre, cuando NVIDIA presente los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2027. Quedan abiertas la investigación del FBI, la revisión independiente del directorio, la declaración ante el Congreso y la demanda de los accionistas. Huang conserva cerca de 3,6% de las acciones de la compañía, según Al Jazeera, pero por primera vez en 33 años no tiene cargo en ella.

Fuentes

Ilustración generada por IA.