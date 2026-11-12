Gemini 4 Hydrogen: Google separa el modelo que planifica del que ejecuta

El modelo cuesta US$1,50 por millón de tokens de entrada y US$7,50 por millón de salida y, según Google, supera levemente a Argon en un índice de referencia. Ya llega a la API, la app de Gemini y el buscador.

Google presentó el 12 de noviembre Gemini 4 Hydrogen, el tercer modelo de la familia Gemini 4 y el primero pensado para la ejecución rápida y económica. Según el anuncio de la compañía, está orientado a la programación diaria y a los flujos de trabajo con agentes: corregir y depurar código en repositorios, desarrollo web interactivo y tareas multimodales. Mientras Gemini 4 Carbon y Gemini 4 Argon apuntan al razonamiento profundo de largo alcance, Hydrogen busca la velocidad y puede trabajar solo o como subagente de esos modelos.

Uno planifica, el otro ejecuta

La idea se ve con más claridad en Antigravity, el entorno de programación con agentes de Google. Su nueva función Orchestrator combina ambos modelos: Carbon planifica en una fase de solo lectura y Hydrogen edita el código, actualiza paquetes y ejecuta las pruebas. Si la ejecución encuentra problemas, el control vuelve a Carbon. En trabajos en paralelo, Carbon coordina y Hydrogen alimenta a los agentes que ejecutan y verifican en espacios de trabajo aislados.

Según el equipo de Antigravity, citado por Unite.AI, la combinación logra una tasa de éxito cercana a la de Carbon en Terminal-Bench 4.1 con 24% menos de cuota y termina las tareas 19% más rápido en promedio. La cifra proviene de Google y no tiene validación independiente. Hydrogen llega a Antigravity para los suscriptores de pago de Google AI Pro y Ultra. Orchestrator, en cambio, se habilita primero solo para AI Ultra.

Precio, contexto y niveles de razonamiento

En la API, Hydrogen cuesta US$1,50 por millón de tokens de entrada y US$7,50 por millón de tokens de salida, con entrada en caché a US$0,075 por millón y un nivel gratuito con límites de uso, según Unite.AI. La ficha técnica publicada por Google DeepMind indica que acepta texto, imágenes, audio y video, con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens compartida entre entrada y salida. Las respuestas sincrónicas llegan por defecto a 64.000 tokens, ampliables en modo de decodificación en segundo plano. Su conocimiento llega hasta marzo de 2026.

El modelo ofrece cuatro niveles de razonamiento configurables: bajo, medio, alto (el predeterminado) y muy alto. Google recomienda el nivel alto para la mayoría de las tareas complejas y el más alto para problemas difíciles de varios pasos, aunque advierte que puede sobreanalizar consultas simples y que los niveles superiores consumen más tokens y aumentan la latencia.

Qué dicen las pruebas

Google sostiene que Hydrogen obtiene 51 puntos en el índice de inteligencia de Artificial Analysis en el nivel alto, frente a 50 de Argon, y 54 en el nivel máximo. Frente a Gemini 3.8 Flash, el modelo rápido anterior, afirma que termina las tareas 2,5 veces más rápido, sube de 18,2% a 57% en Terminal-Bench 4.1 y reduce en más de cinco veces las afirmaciones inventadas.

La ficha técnica compara a Hydrogen con Claude Sonnet 5.5 de Anthropic y GPT-6.1 Terra de OpenAI. Hydrogen lidera en la mayoría de las pruebas listadas, pero queda detrás de Sonnet 5.5 en tres de ellas:

Terminal-Bench 4.1, en su versión ajustada por trampas: 57% frente a 63,9%.

OSWorld-2.1, que mide el uso de computadoras: 77,6% frente a 83,9%.

Terminal-Bench-Science 0.1: 51,4% frente a 59,9% de Sonnet 5.5 y 58,3% de GPT-6.1 Terra.

Todas estas cifras son de Google y no han sido verificadas por terceros.

Seguridad y limitaciones

La ficha reconoce un retroceso: las negativas injustificadas aumentaron 5,57 puntos porcentuales frente a Gemini 3.8 Flash, sobre todo con consultas multimodales. En la evaluación de riesgos extremos, Google concluye que Hydrogen no alcanza los niveles de capacidad crítica en biología ni en ciberseguridad, pero sí los umbrales de alerta en ambos dominios, por lo que mantiene medidas de mitigación. El informe completo de seguridad aún no se publica. Entre las limitaciones declaradas figuran las alucinaciones, una resistencia a los jailbreaks todavía en mejora, demoras ocasionales y un mayor consumo de tokens en los niveles altos de razonamiento.

Disponibilidad

Hydrogen está disponible desde el lanzamiento en la API de Gemini, Google AI Studio, Android Studio, Gemini for business y Antigravity. También llega a la app de Gemini, donde los usuarios gratuitos lo recibirán cuando la selección automática de modelo lo considere adecuado, al buscador de Google y a Gemini en Sheets para suscripciones elegibles. Google no ha detallado su disponibilidad en Vertex AI.

Fuentes

Ilustración generada por IA.