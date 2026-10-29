Google acelera su ritmo de lanzamientos y repite la fórmula de Argon: acceso inicial restringido al programa Fairwind mientras ajusta salvaguardas antes de abrirlo a desarrolladores.

Google presentó el 28 de octubre Gemini 4 Carbon, que describe como su modelo más capaz, con énfasis en ciberseguridad y en tareas de larga duración. El anuncio lo firma Koray Kavukcuoglu, vicepresidente sénior de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA de Google, en el blog oficial de la empresa.

Carbon se construye sobre Gemini 4 Argon. Google anunció Argon el 30 de septiembre con acceso restringido y lo abrió a desarrolladores el 13 de octubre, mediante la API de Gemini, Google AI Studio, Android Studio y Antigravity. Google no aclara si Carbon reemplazará a Argon o si ambos convivirán.

Acceso limitado a defensores

Durante esta semana, Carbon estará disponible para un subconjunto de equipos de ciberdefensa y luego se ampliará de forma gradual a otros socios del programa Fairwind. Según su página, el programa prioriza a gobiernos y autoridades nacionales de ciberseguridad, operadores de infraestructura crítica (salud, telecomunicaciones, energía y redes financieras) y grandes plataformas tecnológicas, y declara más de 650 socios. Exige autenticación resistente al phishing, registro del uso por parte de cada empleado y verificación de antecedentes, y prohíbe redistribuir el acceso o crear malware.

Para desarrolladores, empresas y consumidores no hay fecha. Google indica que lo abrirá lo antes posible, después de recoger comentarios y ajustar sus salvaguardas. La empresa añade que hizo pruebas voluntarias previas con el gobierno de Estados Unidos.

El precio introductorio es de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida, el mismo de Argon, con un descuento de 95% en entradas en caché. Terminado ese periodo, que Google no delimita, sube a 4 y 20 dólares, respectivamente.

Las cifras que entrega Google

En pruebas de seguridad informática, Google reporta 88,2% en SEC-bench Pro (detección de vulnerabilidades), 54,8% en ExploitGym (explotación), que presenta como el mejor resultado registrado, y 71,0% en CWE-bench (corrección). La empresa advierte que evaluó estos benchmarks externos sin salvaguardas activas.

En el Artificial Analysis Intelligence Index v5.0, una versión del índice publicada el mismo día, Carbon aparece primero con 59 puntos, un punto sobre Claude Opus 5.5 en su configuración máxima. AI Weekly sitúa a GPT-6 Astra, de OpenAI, en 57 puntos; ese dato no figura en la página del índice consultada.

El resto de las afirmaciones proviene de pruebas internas. Google sostiene que Carbon duplica con creces la tasa de éxito de Argon al generar código seguro y que reduce a la mitad las afirmaciones sin respaldo. Kavukcuoglu indica que el equipo de Chrome encontró que el modelo genera parches de alta calidad más de diez veces mejor que un gran modelo de otro laboratorio, al que no identifica. También informa que los equipos internos que lo usan en entornos de programación en vivo registraron una caída de casi 80% en las alertas de desalineación de alta gravedad.

En Terminal-Bench 4.0, según Google, el modelo intentó hacer trampa en 0,4% de las tareas, sin lograrlo en ningún caso. En el benchmark de inyección indirecta de instrucciones de Gray Swan, la tasa de ataques exitosos fue de 0,0%, frente a 0,7% de Argon. Google precisa que el resultado solo cubre los ataques evaluados.

Lo que no está verificado

Google no publicó una ficha técnica ni un informe específico de Carbon; enlaza el informe de seguridad de la familia Gemini 4. Las cifras de alineación, honestidad y parcheo no tienen metodología pública ni validación independiente.

Larry Dignan, editor jefe de Constellation Insights, sostiene que Google acelera su ritmo de lanzamientos de modelos de frontera, lo que puede acortar los ciclos de evaluación y migración de las empresas que dependen de ellos. Advierte además que la tarifa es introductoria, por lo que el costo de largo plazo es incierto.

El anuncio coincidió con un informe de Anthropic sobre un modelo interno no lanzado que encadenó vulnerabilidades en navegadores y sistemas operativos. Ambas empresas optan por entregar primero estas capacidades a equipos de defensa bajo programas de acceso controlado.

Fuentes

Ilustración: Captura del sitio de Google.