Una caída global de Microsoft 365 deja sin correo ni Teams a millones

Servicios de salud, policías, tribunales y gobiernos de varios países perdieron el correo y otras herramientas durante horas. Microsoft aún no explica la causa de fondo, aunque descarta un ataque.

Una interrupción de Microsoft 365 que comenzó el jueves 12 de noviembre alrededor de las 18:15 GMT (15:15 en Chile) dejó sin acceso a Outlook, Teams y Copilot a usuarios de decenas de países y seguía sin resolverse por completo más de 16 horas después. En su actualización más reciente, citada por CBS News la mañana del viernes, la empresa indicó que la recuperación avanza por fases en su infraestructura, pero que la capacidad todavía no vuelve a su nivel normal.

El servicio de monitoreo Downdetector registró en la noche del jueves más de 130.000 reportes de fallas en Outlook, con quejas desde 74 países y territorios en la primera hora, según Yahoo News UK. Microsoft afirma que Microsoft 365 tiene más de 430 millones de usuarios.

Qué servicios fallan

El problema se concentra en Exchange Online, el servicio de correo de Microsoft, y arrastra a todo lo que depende de él. Según el seguimiento de los incidentes EX1550543 y MO1550821 que publicó ITdaily, los afectados son:

Outlook en la web y en sus aplicaciones, con demoras en la entrega de correos.

El calendario y la programación de reuniones en Teams.

Copilot Chat, que puede no cargar o no acceder al correo, el calendario y los archivos.

Intune, Purview, Planner, To Do, partes del centro de administración y el portal de Defender.

Safe Links de Defender para Office 365, que puede no revisar los enlaces en los que se hace clic desde Outlook o Teams.

Según Microsoft, el chat y las reuniones de Teams y los archivos de SharePoint funcionan en gran medida. El efecto también alcanzó a terceros: OpenAI y Anthropic informaron fallas en los conectores que vinculan ChatGPT y Claude con Microsoft 365.

Hospitales, policías y gobiernos

En el Reino Unido, personal de salud no pudo acceder al correo ni a otros sistemas usados en la atención, y algunas organizaciones del sistema público de salud pidieron a los pacientes llamar por teléfono en lugar de escribir. Farmacias reportaron dificultades para comunicarse con consultorios por recetas, y las policías Metropolitana, de Northampton, Hertfordshire, Gales del Sur, Dyfed-Powys y Dorset informaron sistemas afectados, según un resumen de medios británicos publicado por Brit Brief. El ministro Luke Pollard dijo a la BBC que la falla muestra la necesidad de una mayor resiliencia frente a los fallos tecnológicos.

En Asia y Oceanía el impacto llegó a instituciones públicas. El gobierno de Japón reconoció efectos en su infraestructura informática, la agencia tecnológica de Singapur reportó caídas del correo gubernamental y la Corte Suprema de Filipinas, problemas en algunas operaciones, informó CBS News. En Australia, según la cobertura en vivo de ABC News, cerraron oficinas de atención de Service NSW en zonas regionales y el gobierno activó un acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para priorizar los servicios del país. En Canadá, los tribunales de Alberta advirtieron demoras en las comunicaciones.

Lo que Microsoft ha explicado

La empresa atribuyó el problema a que una gran cantidad de servidores quedó inesperadamente fuera de servicio tras fallar sus controles automáticos de salud, lo que trasladó la carga al resto de la infraestructura. Más tarde detalló que en esos servidores se saturaba el proceso que establece las conexiones seguras y comenzó a revertir un cambio reciente de configuración de red que coincide con el inicio del problema, sin confirmar que sea la causa.

Las correcciones tardaron en surtir efecto. Microsoft informó que los servidores restaurados volvían a quedar sin respuesta al recibir tráfico, y en la madrugada del viernes reconoció que sus cambios no estaban funcionando como esperaba y que algunas máquinas habían quedado en un estado que impedía sincronizarlos. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de la compañía, dijo que no hay indicios de actividad maliciosa. Microsoft se comprometió a publicar un informe posterior al incidente con la causa raíz.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, dijo que Microsoft comparó la falla con el incidente de CrowdStrike de julio de 2024, cuando una actualización defectuosa dejó fuera de servicio millones de equipos con Windows.

Qué pueden hacer las organizaciones

Mientras la recuperación se completa, los especialistas recomiendan usar canales alternativos, como el teléfono, para las comunicaciones urgentes. Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de ESET, advirtió en Forbes que, con buena parte de la tecnología concentrada en pocos proveedores, una sola falla puede convertirse en un apagón informático global, y llamó a las organizaciones a mantener planes de contingencia. Bancos como ING en Australia y Maybank en Malasia alertaron además sobre estafadores que se hacen pasar por soporte técnico de Microsoft para aprovechar la confusión.

La falla vuelve a poner sobre la mesa la dependencia de muchos gobiernos respecto de un solo proveedor, un tema que ya había llevado a Dinamarca a ensayar alternativas de soberanía digital frente a Microsoft.

Esta nota se basa en la información disponible hasta la mañana del viernes 13 de noviembre. La interrupción seguía en curso al cierre.

Fuentes

Ilustración generada por IA.